Martin Fierro de los Portales Web: la lista completa de los ganadores

Luis Novaresio se alzó con el Martín Fierro de Oro de Portales Web.
La Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina (APTRA) celebró este jueves 4 de junio la segunda edición de los Premios Martín Fierro de Portales Web, una distinción creada para reconocer la tarea de los medios periodísticos digitales, sus producciones y a los profesionales que desarrollan contenidos en internet.
La ceremonia se realizó en el Goldencenter de Parque Norte y contó con la conducción de Julieta Prandi y Nacho Girón. En total, la entidad entregó reconocimientos en 33 categorías, abarcando desde sitios de noticias y periodismo de investigación hasta columnistas, documentales, diseño integral, innovación digital y producciones audiovisuales para plataformas online.
La premiación forma parte de la ampliación del universo de los Martín Fierro hacia los nuevos formatos periodísticos. Fundada en 1958, APTRA construyó durante décadas su reconocimiento a partir de la radio y la televisión, y desde el año pasado incorporó formalmente al periodismo digital dentro de sus galardones.
La lista completa de los ganadores de los Martín Fierro de los Portales Web
-Martin Fierro de Oro
Luis Novaresio
-Sitio de noticias argentino
GANADOR: Infobae
La Nación
Clarín
El Cronista
TN
Mitelefe
-Periodista 2025
GANADOR: Luis Novaresio (Infobae)
Hernan De Goni (El Cronista)
Jorge Fontevecchia (Perfil)
Victoria Liendo (Seúl)
-Segmento para TV con firma digital
GANADOR: Gustavo Sylvestre (C5N)
Diego Sehinkman (TN)
Rolando Barbano (A24)
Marcelo Longobardi (Perfil)
-Sitio deportivo
GANADOR: TyC Sports
Olé
ESPN
Todo Fútbol
El Gráfico
Solo Ascenso
-Columnista de policiales
GANADOR: Ricardo Canaletti (TN)
Federico Fahsbender (Infobae)
Gustavo Carabajal (La Nación)
Mauro Szeta (Vía Szeta)
-Columnista político
GANADOR: Luis Majul (El Observador)
Facundo Chaves (Infobae)
Adrián Ventura (TN)
Mariano Roa (Clarín)
Joaquín Morales Solá (La Nación)
Javier Fuego Simondet (La Nación)
-Periodista de sitio del interior
GANADOR: Juan Pablo Gorbal (La Nueva)
Sebastián Dumont (La Prensa)
Sebastián Gálligo (Ahora)
-Columnista económico
GANADORES - EMPATE: Liliana Franco (Ámbito) y Guillermo Laborda (El Cronista)
Carlos Burgueño (Perfil)
Sebastián Catalano (Infobae)
Javier Manuel Compte (El Cronista)
Ezequiel Burgo (Clarín)
-Diseño integral
GANADOR: Ahora
Página/12
Clarín
Cenital
Infobae
-Aviso publicitario para portales web
GANADOR: “Se quedan con mucho”, de Nutrilon (Danone)
“Sabés que estamos (Juana)”, de YPF
“Algo que sí llega”, de Mercado Libre
-Columnista de opinión
GANADORES - EMPATE: Jonatan Viale (TN) y Daniel Bilotta (La Nación)
Sergio Berensztein (La Nación)
Mónica Gutiérrez (Infobae)
-Innovación en medios digitales
GANADOR: News Digitales
El Cronista
Clarín
Crónica
Olé
-Nota de actualidad
GANADOR: Nelson Castro (Perfil)
Miguel Wiñazki (Clarín)
Stella Garnica (A24)
Pablo Sirvén (La Nación)
Gustavo Noriega (El Observador)
-Crónica urbana
GANADOR: Martin Ciccioli (TN)
Facundo Pedrini (Panama Revista)
Andrés Klipphan (Infobae)
Cristian Alarcón (Revista Anfibia)
Gonzalo Rodriguez (A24)
-Analista político
GANADOR: Eduardo Aliverti (Página/12)
Ernesto Tenembaum (Infobae)
Romina Manguel (El Observador)
Mariana Verón (Infobae)
Eduardo Van der Kooy (Clarín)
-Documental
GANADOR: Fentanilo contaminado: una masacre sanitaria (Infobae)
Paralelo 46: la flota depredadora (Clarín)
Dólar: un amor argentino (El Cronista)
Subrogación de vientres (Filo News)
-Crónica periodística
GANADOR: Facundo Pastor (A24)
Osvaldo Bazán (Seúl)
Ricardo Ragendorfer (Tiempo Argentino)
-Sitio de espectáculos
GANADOR: Paparazzi
Primiciasya (A24)
Pronto
Teleshow (Infobae)
Chisme
Vision Show
-Columnista destacado en portal web
GANADOR: Alejandro Borensztein (Clarín)
Jaime Durán Barba (Perfil)
Felipe Pigna (Clarín)
Florencia Monfort (Página/12)
-Entrevista o reportaje
GANADORA: María Laura Santillán, entrevista a Locomotora Oliveras (Infobae)
Luciana Geuna, entrevista a Mauricio Macri (TN)
Tomás Méndez, entrevista a Guillermo Moreno (News Digitales)
Luli Fernández, entrevista a Teresa Calandra (Infobae)
Mariana Arias entrevista a Cris Morena (La Nación)
-Rubro magazine
GANADOR: Bardeo News
Big Bang News
Filo News
-Editor periodístico
GANADOR: Ricardo Roa (Clarín)
Valeria Cavallo (Infobae)
Juan Abraham (Revista Gente)
Javier Petersen (El Cronista)
José Del Rio (La Nación)
Estefania Pozzo (Buenos Aires Herald)
-Sitio del interior
GANAODR: El Marplatense
Mejor Informado
Cadena 3
La Nueva
La Gaceta
-Investigación periodística
GANADOR: Hugo Alconada Mon (La Nación)
Mariel Fitz Patrick (Infobae)
Nicolás Wiñazki (Clarín)
Roberto Navarro (El Destape)
Francisco Olivera (La Nación)
Bruno Yacono (TN)
-Columnista de ciencia/salud/vida sana
GANADOR: Daniel López Rosetti (Infobae)
Enrique De Rosa Alabaster (Infobae)
Norberto Abdala (Clarín)
Juli Puente (Infobae)
Maritchu Seitun (La Nación)
-Editorialista
GANADOR: Carlos Pagni (La Nación)
Luis Majul (La Nación)
Roberto Navarro (El Destape)
Ricardo Roa (Clarín)
-Contenido periodístico sobre gaming
GANADOR: Malditos Nerds (Infobae)
La Nación
TN
Pressover News
-Periodista de judiciales
GANADORA: Lucía Salinas (Clarín)
Silvana Boschi (Infobae)
Nicolás Pizzi (La Nación)
Hernán Capiello (La Nación)
Irina Hauser (Página/12)
Alejandra Lazo (Revista Quorum)
-Sitio de investigación
GANADOR: DIB
El Archivo
La Política Online
Cenital
-Columnista de espectáculos
GANADOR: Pablo O. Scholz (Clarín)
Andrea Taboada (Infobae Teleshow)
Agustín Rey (News Digitales)
Leonardo Ibáñez (Revista Gente)
Juan Pablo Godino (A24)
-Sitio de información general
GANADOR: Rosario Nuestro
Minuto Uno
Agencia Nova
Mitelefe
-Sitio político
GANADOR: La Política Online
El Destape
Realpolitik
La Tecla
El Parlamentario
-Columnista deportivo
GANADOR: Daniel Avellaneda (Clarín)
Gustavo Grabia (Infobae)
Roman Iucht (La Nación)
Cholo Sottile (Infobae y ESPN)
Fuente: Página 12.