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Martin Fierro de los Portales Web: la lista completa de los ganadores

05 de Junio de 2026 - 07:28

Luis Novaresio se alzó con el Martín Fierro de Oro de Portales Web.

La Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina (APTRA) celebró este jueves 4 de junio la segunda edición de los Premios Martín Fierro de Portales Web, una distinción creada para reconocer la tarea de los medios periodísticos digitales, sus producciones y a los profesionales que desarrollan contenidos en internet.

La ceremonia se realizó en el Goldencenter de Parque Norte y contó con la conducción de Julieta Prandi y Nacho Girón. En total, la entidad entregó reconocimientos en 33 categorías, abarcando desde sitios de noticias y periodismo de investigación hasta columnistas, documentales, diseño integral, innovación digital y producciones audiovisuales para plataformas online.

La premiación forma parte de la ampliación del universo de los Martín Fierro hacia los nuevos formatos periodísticos. Fundada en 1958, APTRA construyó durante décadas su reconocimiento a partir de la radio y la televisión, y desde el año pasado incorporó formalmente al periodismo digital dentro de sus galardones.

 

La lista completa de los ganadores de los Martín Fierro de los Portales Web

-Martin Fierro de Oro

Luis Novaresio

 

-Sitio de noticias argentino

GANADOR: Infobae

La Nación

Clarín

El Cronista

TN

Mitelefe

 

-Periodista 2025

GANADOR: Luis Novaresio (Infobae)

Hernan De Goni (El Cronista)

Jorge Fontevecchia (Perfil)

Victoria Liendo (Seúl)

 

-Segmento para TV con firma digital

GANADOR: Gustavo Sylvestre (C5N)

Diego Sehinkman (TN)

Rolando Barbano (A24)

Marcelo Longobardi (Perfil)

 

-Sitio deportivo

GANADOR: TyC Sports

Olé

ESPN

Todo Fútbol

El Gráfico

Solo Ascenso

 

-Columnista de policiales

GANADOR: Ricardo Canaletti (TN)

Federico Fahsbender (Infobae)

Gustavo Carabajal (La Nación)

Mauro Szeta (Vía Szeta)

 

-Columnista político

GANADOR: Luis Majul (El Observador)

Facundo Chaves (Infobae)

Adrián Ventura (TN)

Mariano Roa (Clarín)

Joaquín Morales Solá (La Nación)

Javier Fuego Simondet (La Nación)

 

-Periodista de sitio del interior

GANADOR: Juan Pablo Gorbal (La Nueva)

Sebastián Dumont (La Prensa)

Sebastián Gálligo (Ahora)

 

-Columnista económico

GANADORES - EMPATE: Liliana Franco (Ámbito) y Guillermo Laborda (El Cronista)

Carlos Burgueño (Perfil)

Sebastián Catalano (Infobae)

Javier Manuel Compte (El Cronista)

Ezequiel Burgo (Clarín)

 

-Diseño integral

GANADOR: Ahora

Página/12

Clarín

Cenital

Infobae

 

-Aviso publicitario para portales web

GANADOR: “Se quedan con mucho”, de Nutrilon (Danone)

“Sabés que estamos (Juana)”, de YPF

“Algo que sí llega”, de Mercado Libre

 

-Columnista de opinión

GANADORES - EMPATE: Jonatan Viale (TN) y Daniel Bilotta (La Nación)

Sergio Berensztein (La Nación)

Mónica Gutiérrez (Infobae)

 

-Innovación en medios digitales

GANADOR: News Digitales

El Cronista

Clarín

Crónica

Olé

 

-Nota de actualidad

GANADOR: Nelson Castro (Perfil)

Miguel Wiñazki (Clarín)

Stella Garnica (A24)

Pablo Sirvén (La Nación)

Gustavo Noriega (El Observador)

 

-Crónica urbana

GANADOR: Martin Ciccioli (TN)

Facundo Pedrini (Panama Revista)

Andrés Klipphan (Infobae)

Cristian Alarcón (Revista Anfibia)

Gonzalo Rodriguez (A24)

 

-Analista político

GANADOR: Eduardo Aliverti (Página/12)

Ernesto Tenembaum (Infobae)

Romina Manguel (El Observador)

Mariana Verón (Infobae)

Eduardo Van der Kooy (Clarín)

 

-Documental

GANADOR: Fentanilo contaminado: una masacre sanitaria (Infobae)

Paralelo 46: la flota depredadora (Clarín)

Dólar: un amor argentino (El Cronista)

Subrogación de vientres (Filo News)

 

-Crónica periodística

GANADOR: Facundo Pastor (A24)

Osvaldo Bazán (Seúl)

Ricardo Ragendorfer (Tiempo Argentino)

 

-Sitio de espectáculos

GANADOR: Paparazzi

Primiciasya (A24)

Pronto

Teleshow (Infobae)

Chisme

Vision Show

 

-Columnista destacado en portal web

GANADOR: Alejandro Borensztein (Clarín)

Jaime Durán Barba (Perfil)

Felipe Pigna (Clarín)

Florencia Monfort (Página/12)

 

-Entrevista o reportaje

GANADORA: María Laura Santillán, entrevista a Locomotora Oliveras (Infobae)

Luciana Geuna, entrevista a Mauricio Macri (TN)

Tomás Méndez, entrevista a Guillermo Moreno (News Digitales)

Luli Fernández, entrevista a Teresa Calandra (Infobae)

Mariana Arias entrevista a Cris Morena (La Nación)

 

-Rubro magazine

GANADOR: Bardeo News

Big Bang News

Filo News

 

-Editor periodístico

GANADOR: Ricardo Roa (Clarín)

Valeria Cavallo (Infobae)

Juan Abraham (Revista Gente)

Javier Petersen (El Cronista)

José Del Rio (La Nación)

Estefania Pozzo (Buenos Aires Herald)

 

-Sitio del interior

GANAODR: El Marplatense

Mejor Informado

Cadena 3

La Nueva

La Gaceta

 

-Investigación periodística

GANADOR: Hugo Alconada Mon (La Nación)

Mariel Fitz Patrick (Infobae)

Nicolás Wiñazki (Clarín)

Roberto Navarro (El Destape)

Francisco Olivera (La Nación)

Bruno Yacono (TN)

 

-Columnista de ciencia/salud/vida sana

GANADOR: Daniel López Rosetti (Infobae)

Enrique De Rosa Alabaster (Infobae)

Norberto Abdala (Clarín)

Juli Puente (Infobae)

Maritchu Seitun (La Nación)

 

-Editorialista

GANADOR: Carlos Pagni (La Nación)

Luis Majul (La Nación)

Roberto Navarro (El Destape)

Ricardo Roa (Clarín)

 

-Contenido periodístico sobre gaming

GANADOR: Malditos Nerds (Infobae)

La Nación

TN

Pressover News

 

-Periodista de judiciales

GANADORA: Lucía Salinas (Clarín)

Silvana Boschi (Infobae)

Nicolás Pizzi (La Nación)

Hernán Capiello (La Nación)

Irina Hauser (Página/12)

Alejandra Lazo (Revista Quorum)

 

-Sitio de investigación

GANADOR: DIB

El Archivo

La Política Online

Cenital

 

-Columnista de espectáculos

GANADOR: Pablo O. Scholz (Clarín)

Andrea Taboada (Infobae Teleshow)

Agustín Rey (News Digitales)

Leonardo Ibáñez (Revista Gente)

Juan Pablo Godino (A24)

 

-Sitio de información general

GANADOR: Rosario Nuestro

Minuto Uno

Agencia Nova

Mitelefe

 

-Sitio político

GANADOR: La Política Online

El Destape

Realpolitik

La Tecla

El Parlamentario

 

-Columnista deportivo

GANADOR: Daniel Avellaneda (Clarín)

Gustavo Grabia (Infobae)

Roman Iucht (La Nación)

Cholo Sottile (Infobae y ESPN)

 

Fuente: Página 12.

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