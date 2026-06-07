Gimnasia logró un gran triunfo en su casa ante Sportivo Belgrano

Este domingo, la acción por la 12ª fecha de la Zona 1 del Torneo Federal A presentó un importante desafío para gimnasia de Concepción del Uruguay. En el Manuel y Ramón Núñez recibió la visita de Sportivo Belgrano en un encuentro que contó con el arbitraje de José Díaz.

Para este partido, Martín Pinilla eligió salir a la cancha con el siguiente elenco: Ramiro Baro; Juan Casares, Tomás Palladino, Facundo Laumann, Nicolás Gómez; Agustín Favre, Lautaro Altamirano, Felipe Rocca, Nicolás Germanier; Agustín García y Micael Bogado.

En frente, el Verde de Cristian Álvarez salió a la cancha con: Leonardo Martina; Leonardo Ferreyra, Jonathan Paiz, Gianfranco Ferrero, Tomás Pennesi; Santiago Churchi, Jeremías Giménez, Mariano Sagristani; Alfio Lehmann, Emanuel Mercado, Juan Bono Merlo.

En el desarrollo del juego fue Gimnasia el que propuso más, incluso empujando a su rival a una versión poco esperable luego de cinco victorias consecutivas. Esto se acentuó sobre todo en la segunda mitad, en la que finalmente tuvo premio.

El gol llegó a cinco minutos del final, luego de un gran desborde de Micael Bogado por el costado derecho del ataque. Después de superar a su marcador por la línea de fondo, el atacante envió el pase hacia atrás para la llegada de Damián Baltoré, que con una suave definición colocó el balón contra el poste izquierdo para el 1-0.

El Lobo aguantó y se llevó un triunfo de mucho valor en su recuperación dentro de la tabla de posiciones. Ahora suma 12 unidades y se encuentra en la octava posición del torneo, a cuatro puntos de Independiente de Chivilcoy, el siguiente que tiene por encima. Además se distanció a tres de El Linqueño, que es el último.

En la próxima fecha, los dirigidos por Pinilla deberán visitar al Rojo chivilcoyano en un duelo clave para determinar si contará con la posibilidad de pelear por un objetivo superior. Sportivo Belgrano vio frenada en seco su racha de cinco victorias consecutivas y deberá intentar la recuperación como local ante Defensores de Belgrano de Villa Ramallo.