La Biblioteca Popular del Paraná expandió su catálogo con la adquisición de cientos de ejemplares

Las autoridades y el personal de la Biblioteca Popular del Paraná anunciaron que a partir de este lunes 8 de junio quedarán formalmente a disposición del público un total de 780 nuevos ejemplares bibliográficos, los cuales fueron adquiridos durante el mes de mayo pasado en el marco de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. La institución de la capital entrerriana logró concretar esta importante ampliación de su patrimonio literario gracias a su participación, por vigésimo segundo año consecutivo, en el programa de apoyo financiero Libro% que coordina y ejecuta la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares.

Esta iniciativa anual propone actualizar de forma permanente el catálogo de la sala de lectura local para garantizar el libre acceso a las novedades editoriales del mercado, respondiendo a a las demandas de estudio, investigación y recreación expresadas por la comunidad de lectores de la región.

El proceso de selección de los títulos que se incorporan a las estanterías de la entidad se realizó a criterio por los intereses de la masa de usuarios que asiste cotidianamente al edificio de calle Buenos Aires. El personal profesional de la Sala de Lectura se encargó de evaluar el material disponible en los pabellones de la feria porteña basándose en las sugerencias previas asentadas por los socios a lo largo del último año.

Todo el material ya está catalogado y puede consultarse en este enlace.