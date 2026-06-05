Paraná: bancarios protestan por despidos arbitrarios en la sucursal del Banco Hipotecario

El secretario General de la Asociación Bancaria Seccional Paraná, Ricardo Palma, adelantó que permanecen “en alerta y movilización continua” y que “se analizan medidas” por posibles acciones similares de otras entidades.

El secretario General de la Asociación Bancaria Seccional Paraná, Ricardo Palma, informó a ANALISIS que la protesta “es en repudio del despido arbitrario de dos trabajadores”. Adelantó que permanecen “en alerta y movilización continua” y que “se analizan medidas” por posibles acciones similares de otras entidades.

Trabajadores y dirigentes de la Asociación Bancaria Seccional Paraná realizaron en la mañana de este viernes una protesta en las puertas del Banco Hipotecario, en calles Urquiza y Buenos Aires de la capital provincial, en repudio al despido de dos trabajadores.

“Nos encontramos ayer con una situación bastante compleja porque se presentaron dos escribanos para el despido de dos compañeros trabajadores del Banco Hipotecario y por eso hicimos hoy una manifestación en la puerta del banco, en repudio a este hecho, y veremos de acá en adelante qué medidas de acción vamos a tomar a futuro”, afirmó ante ANALISIS el secretario General de la Asociación Bancaria Seccional Paraná, Ricardo Palma.

Ricardo Palma, secretario General La Bancaria Seccional Paraná.

Lamentó que “no hubo ningún tipo de negociación con los compañeros, directamente se presentó ayer a las 12.30 el escribano, habló con el gerente y los llamaron a los compañeros para comunicarles que estaban despedidos”.

Consultado por los motivos de los despidos, aseguró que “no hubo ninguna razón, son despidos arbitrarios, por eso estamos en protesta. Una de las chicas tenía 14 años de antigüedad y el otro chico, tres años de antigüedad, y con esta manifestación intentaremos ver si hay algún tipo de arreglo posible y que los chicos salgan un poco más beneficiados”.

En este marco, sostuvo que “es la primera vez que esta situación pasa acá en Paraná, pero el Banco Hipotecario a nivel nacional ya cerró sucursales, tomó medidas y ha despedido compañeros de trabajo”.

Respecto de la continuidad de la protesta, adelantó: “Estamos evaluando a futuro qué medidas vamos a tomar porque creemos que no solo vienen por el Banco Hipotecario, sino que otros bancos van a tomar las mismas medidas así que estamos en alerta y movilización continua”.