Francisco Lo Vuolo se presentará junto a su formación de trío

La agrupación de jazz Francisco Lo Vuolo Trío, liderada por el pianista santafesino junto al contrabajista Nahuel Lenardón y al baterista Francisco Martí, ofrecerá un concierto este viernes 12 de junio a partir de las 21 en el espacio cultural Subsuelo de la Galería Flamingo, ubicado en San Martín 902 de la ciudad de Paraná. La velada musical consistirá en una presentación en vivo enfocada exclusivamente en la interpretación de un repertorio compuesto por los grandes standards y las obras más icónicas de la historia del jazz tradicional y contemporáneo.

El concierto marcará el regreso a los escenarios paranaenses de Francisco Lo Vuolo, un artista nacido en el año 1982 que se consolidó como uno de los referentes más sobresalientes del circuito de jazz de la vecina ciudad de Santa Fe a lo largo de las últimas décadas. Formado inicialmente en instituciones del país, Lo Vuolo es egresado de la Berklee International Network de Buenos Aires, trayecto educativo que complementó con clases particulares dictadas por maestros de la talla de Ernesto Jodos, Guillermo Romero y Jorge Molina.

Posteriormente, el pianista profundizó su especialización estilística en el exterior mediante estudios directos con los célebres músicos estadounidenses Fred Hersch y Marc Copland, una base académica que le permitió compartir proyectos, grabaciones y escenarios con figuras de la escena jazzística nacional e internacional como Perico Sambeat, Conrad Herwig, Enrique Norris, Carlos Lastra, Luis Nacht, Mariano Otero, Rodrigo Domínguez, Juan Cruz de Urquiza, Pepi Taveira, Sergio Verdinelli, Ricardo Cavalli y Horacio Fumero.

Las entradas se encuentran disponibles de manera virtual mediante la plataforma digital Eventbrite o al 343 4808780.