Iñaki Arrías se llevó una nueva victoria en el TC Pista Mouras

Iñaki Arrías se quedó con la victoria por quinta vez consecutiva en el torneo.

Este domingo se completó la actividad correspondiente a la sexta fecha del TC Pista Mouras con la disputa de la serie única y posteriormente la carrera final en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.

En ese contexto, Iñaki Arrías fue por todo lo que no pudo obtener en la clasificación. El paranaense, que terminó tercero en el registro de tiempos, se vio beneficiado por la modificación que debió hacer Bautista Roqueta a su vehículo y partió desde el segundo lugar en la serie.

En la partida presionó a Ignacio Quintana, pero no consiguió doblegarlo y completó las cinco vueltas de competencia en el lugar de escolta. Quintana terminó el recorrido en siete minutos, 24 segundos y 818 milésimas, tiempo que fue apenas 220 milésimas más rápido que el de la capital entrerriana.

En la carrera se tomó revancha. Arrías lo fue a buscar desde el arranque y aguantó por afuera durante todo el curvón hasta que finalmente se le presentó la posibilidad de superación. Cuando pasó por delante, ya nadie lo alcanzó: Arrías dominó la carrera hasta el final.

Quintana terminó en el segundo lugar, sin poder evitar el quinto triunfo consecutivo de Arrías luego de 22 minutos, 41 segundos y 816 milésimas de competencia. El tercer puesto fue para Ignacio Lovich en una carrera que contó apenas con nueve pilotos de los que solo seis terminaron.

La próxima final de la temporada será en autódromo a confirmar, el fin de semana del 28 de junio. Se tratará de la séptima fecha del campeonato.

Resultados | TC Pista Mouras | Fecha 6 (en La Plata)

1°) Iñaki Arrías (Ford): 22’41”816/1000.

2°) Ignacio Quintana (Torino): a 3”414/1000.

3°) Ignacio Lovich (Dodge): a 7”663/1000.

4°) Ignacio Vilas (Dodge): a 9”977/1000.

5°) Bautista Roqueta (Dodge): a 11”508/1000.