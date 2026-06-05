Bolzán destacó el crecimiento del uso del transporte urbano y defendió los cambios en el sistema

El secretario de Transporte y Movilidad de Paraná, Kevin Bolzán, destacó el crecimiento que registra el sistema de transporte urbano de pasajeros y sostuvo que las modificaciones implementadas desde la puesta en marcha del nuevo esquema buscan responder a las demandas de los usuarios y acompañar la expansión de la ciudad.

En diálogo con el programa Un martillo para darle forma (Radio Plaza), el funcionario se refirió a la reciente decisión de ampliar de 60 a 90 minutos el plazo para realizar combinaciones entre líneas de colectivos y afirmó que la medida surgió a partir de pedidos de los propios pasajeros.

“Esto tiene que ver con un pedido de los usuarios respecto al uso. Se utiliza cada vez más porque entendemos que el sistema de transporte urbano de Paraná ha crecido. Un colectivo no llega a todos lados y la ciudad se ha agrandado mucho”, explicó.

Bolzán consideró que el crecimiento urbano obliga a repensar la movilidad y señaló que cada vez son más los pasajeros que necesitan realizar más de un viaje para llegar a destino. “Hoy para llegar a algunos lugares tenés que tomar dos colectivos, que es lo que pasa en cualquier ciudad que va creciendo”, indicó.

Más pasajeros y mayor uso del sistema

El funcionario destacó además que el nuevo esquema de transporte viene registrando un incremento sostenido en la cantidad de usuarios.

“Pasamos la barrera de los 30.000 cortes de boleto diarios. Empezamos con cerca de 21.000 y cada vez se fue incrementando”, señaló.

En esa línea, precisó que durante mayo se contabilizaron cerca de 609.000 pasajeros, cifra que, según sostuvo, superó al mejor mes registrado durante 2025.

“Cada vez más gente se está subiendo a un sistema que funciona, que es perfectible y al que vamos a seguir haciendo modificaciones cuando sean necesarias”, remarcó.

Respecto a la posibilidad de extender el boleto combinado al servicio metropolitano que une Paraná con Oro Verde, aclaró que actualmente el beneficio sólo alcanza a las líneas operadas por Buses Paraná.

“No funciona con el transporte metropolitano porque es otra empresa. Nosotros hemos planteado la propuesta porque le sirve al usuario, pero hay cuestiones económicas que todavía tenemos que resolver”, explicó.

Asimismo, expresó preocupación por el contexto nacional del transporte público y cuestionó la reducción de aportes estatales al sector.

“La política del municipio es clara: queremos un transporte eficiente y seguimos invirtiendo en eso”, afirmó.

Nuevas garitas y mejoras en la infraestructura

Bolzán reconoció que uno de los principales reclamos de los usuarios sigue siendo el estado de la infraestructura vinculada al transporte.

En ese sentido, informó que el municipio avanza con una licitación para intervenir más de un centenar de paradas.

“Se van a reacondicionar unas 50 garitas, habrá trabajos de ploteo en otras y además se colocará señalética en 110 paradas que hoy no están identificadas”, detalló.

También confirmó que la parada ubicada sobre calle 25 de Mayo será incluida en un proyecto de reforma integral debido a los inconvenientes que presenta actualmente para el ascenso y descenso de pasajeros.

Cambios en la ciclovía de Costanera

Consultado por las obras que se ejecutan en el sector de Costanera y Parque Urquiza, Bolzán defendió la decisión de relocalizar la ciclovía y sumar separadores físicos para incrementar la seguridad vial.

Según explicó, cuando se diseñó el proyecto original existían recomendaciones técnicas que sugerían emplazar la infraestructura en el sector donde actualmente se realizan los trabajos.

“Había que volver a ponerla en valor porque estaba despintada y tomamos la decisión de avanzar en una alternativa que entendíamos menos conflictiva”, indicó.

El funcionario sostuvo que uno de los principales problemas detectados era la interacción entre bicicletas y vehículos en los cruces y giros.

“Hemos visto muchos autos invadiendo el espacio de la ciclovía y eso representa un riesgo importante. Por eso incorporamos separadores físicos, que son los mismos que utilizamos en el acceso sur y en la zona del Thompson”, explicó.

Asimismo, señaló que existe interés en recuperar y mejorar otros circuitos para bicicletas dentro del Parque Urquiza y Costanera, aunque aclaró que actualmente no forman parte de las prioridades inmediatas de la gestión.

Estacionamiento medido: avanza la evaluación de ofertas

Por otra parte, Bolzán se refirió al proceso licitatorio para la implementación del nuevo sistema de estacionamiento medido en Paraná.

Indicó que, tras el cierre del período para la presentación de impugnaciones, la próxima semana se conformará el comité evaluador encargado de analizar las propuestas presentadas.

“A partir de ahí comenzará la revisión de las ofertas”, precisó.

El funcionario evitó adelantar plazos para una eventual adjudicación, aunque confirmó que el proceso administrativo continúa avanzando conforme al cronograma previsto por el municipio.