Reforma previsional: el Senado inicia la ronda de exposiciones para analizar el proyecto del Ejecutivo

El Senado será protagonista del debate político del año cuando las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos inicien la ronda de consultas sobre la reforma previsional.

El Senado de Entre Ríos se prepara para unas jornadas que marcarán “un antes” y “un después” en el tratamiento de uno de los proyectos más relevantes y debatidos del año: la iniciativa de ley denominada “Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional”, impulsada por el Poder Ejecutivo provincial. En ese marco, legisladores, funcionarios y representantes gremiales protagonizarán una serie de encuentros destinados a profundizar el análisis de la propuesta y recoger distintas opiniones antes de avanzar con su tratamiento parlamentario.

La agenda de trabajo fue definida por las comisiones de Presupuesto y Hacienda, presidida por el senador Gustavo Vergara, y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, encabezada por el senador Juan Pablo Cosso, que vienen llevando adelante el estudio del expediente N° 15.711. El objetivo es incorporar aportes técnicos, económicos, jurídicos y sindicales sobre una reforma que impacta directamente en el sistema jubilatorio provincial y que ha despertado un fuerte interés tanto en el ámbito político como entre los trabajadores estatales.

La actividad legislativa se desarrollará en paralelo con las sesiones ordinarias convocadas para los días martes 9, miércoles 10 y jueves 11 de junio, correspondientes al 147º Período Legislativo. Como es habitual, las deliberaciones podrán seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube de la Cámara de Senadores.

Funcionarios expondrán sobre la situación previsional y los fundamentos económicos

La primera jornada de exposiciones tendrá lugar el miércoles 10 de junio -a las 9- en el Salón de los Escudos de Casa de Gobierno. Allí se presentarán dos de los principales funcionarios vinculados a la elaboración y defensa del proyecto.

En primer término, expondrá el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Gastón Bagnat, quien brindará un diagnóstico de la situación actual del organismo previsional y explicará los alcances de las modificaciones propuestas por el Ejecutivo. Se espera que detalle aspectos vinculados al financiamiento del sistema, la evolución del déficit previsional y las proyecciones a futuro.

Posteriormente, será el turno del ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia, Fabián Boleas, quien desarrollará los fundamentos económicos que sustentan la iniciativa. El funcionario expondrá sobre el impacto fiscal del régimen previsional, las necesidades de equilibrio financiero y las herramientas que el Gobierno considera necesarias para garantizar la sostenibilidad del sistema en los próximos años.

Los gremios docentes llevarán su postura ante los senadores

La jornada continuará por la tarde del miércoles 10 - a las 15-, con la participación de los principales sindicatos docentes de la provincia, que tendrán la oportunidad de expresar su posición respecto de la reforma.

Entre los convocados se encuentran el secretario general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), Abel Antivero; el secretario general de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), Jorge Besel; la secretaria general de la Unión Docentes Argentinos (UDA), Mirta Raya; y la secretaria general del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), Alejandra Frank.

Los representantes sindicales expondrán sus observaciones sobre el proyecto, así como las eventuales consecuencias que la reforma podría tener para los trabajadores activos y jubilados del sector educativo, uno de los colectivos con mayor participación dentro del sistema previsional provincial.

Estatales, judiciales y legislativos participarán de la segunda jornada

El cronograma continuará el jueves 11 de junio desde las 9, cuando volverán a reunirse las comisiones legislativas para seguir avanzando en el análisis del expediente.

En esta segunda instancia de consultas fueron convocados representantes de distintos gremios estatales, judiciales y legislativos, quienes también acercarán sus planteos y propuestas.

La nómina de expositores incluye al secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes; al titular de UPCN Entre Ríos, el oficialista José Allende; al secretario general de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), José María Segura; al representante de la Asociación del Personal Legislativo de Entre Ríos, Sergio Almeida; y a la secretaria general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, seccional Entre Ríos, Bibiana Starck.

Las intervenciones permitirán conocer la visión de sectores que integran una parte importante de los aportantes y beneficiarios del régimen previsional provincial, en un contexto donde las modificaciones propuestas generan posiciones diversas dentro del movimiento sindical.

Las modificaciones propuestas

En el Título 1 del proyecto de 46 artículos, se declara el estado de emergencia económica y financiera, configurativo de causal de fuerza mayor y con carácter de orden público, del sistema previsional provincial, a los fines de restaurar su equilibrio, resguardar su sustentabilidad y la sostenibilidad de los fondos previsionales, hasta el 31 de diciembre de 2.027, que puede ser prorrogable.

Se aplicará a los tres Poderes del Estado provincial, incluyendo entes descentralizados, autárquicos, autónomos, empresas y sociedades del Estado, cualquiera sea su dependencia jerárquica y su conformación jurídica estatutaria, a los Municipios y Comunas adheridos al sistema previsional y los demás sujetos alcanzados por el régimen de la Ley 8.732 y sus modificatorias. Se autoriza al Poder Ejecutivo a adoptar las medidas necesarias para resguardar la sustentabilidad y sostenibilidad del sistema previsional.

Se establece un aporte personal extraordinario adicional, el cual se calculará sobre el total de la remuneración bruta liquidada al personal en actividad, quedando exceptuados quienes perciban haberes menores a $3.000.000. Por cada millón sobre ese monto se aporta un punto más, hasta llegar al tope de 16 millones con un 8% de aporte. También se incrementan en un tres por ciento (3%), con carácter excepcional, los aportes patronales.

En el Título 2 se estipula el orden público, con su aplicación a los tres poderes del Estado, y las modificaciones a los distintos artículos de la Ley del sistema previsional. Se establecen las funciones de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos, y del presidente del organismo.

En el artículo 18 se establece que tendrán derecho a la jubilación ordinaria común los afiliados que:

1) Hubieran cumplido 65 años de edad.

2) Acrediten 35 años de servicios computables en uno o más regímenes comprendidos en el Sistema de Reciprocidad Jubilatoria. La edad jubilatoria para aquellos afiliados que comiencen a aportar al sistema previsional provincial con posterioridad a la entrada de vigencia de la ley, será de 68 años.

En los artículos siguientes se habla del derecho a la jubilación ordinaria especial; Jubilación por edad avanzada; Jubilación por invalidez; Pensión. En cuanto al haber de la jubilación ordinaria, será equivalente al ochenta y dos por ciento (82%) del promedio actualizado de las últimas 240 remuneraciones mensuales brutas y sujetas a aportes que se hubieren efectuado al momento de la cesación en el servicio.

Por último, en el Título 3 se estipulan las disposiciones finales y normas transitorias. Se establece que la edad prevista en el proyecto comenzará a regir una vez transcurridos 5 años desde el año de entrada en vigencia de esta última, inclusive. Cumplido dicho plazo, la edad jubilatoria se incrementará de manera gradual a razón de 6 meses en cada año calendario, hasta alcanzar los 65 años. Asimismo, se incrementará a razón de un año de aporte por cada dos años calendarios hasta llegar a los 35 años de servicio.

Un debate con fuerte impacto político e institucional

La ronda de exposiciones se perfila como una instancia clave dentro del proceso legislativo que lleva adelante el Senado entrerriano para abordar una de las iniciativas más sensibles de la agenda provincial. A través de este esquema de consultas, los legisladores buscarán incorporar miradas técnicas, económicas, jurídicas y sindicales que permitan enriquecer el debate antes de avanzar hacia la emisión de un dictamen.

La intención es reunir la mayor cantidad de elementos de análisis posibles sobre un proyecto que no solo impacta en el funcionamiento de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, sino que también involucra intereses de miles de trabajadores activos y pasivos de la administración pública. En ese contexto, la reforma previsional se ha convertido en uno de los temas de mayor trascendencia política e institucional del año, generando expectativas, cuestionamientos y posicionamientos diversos tanto dentro del ámbito gubernamental como entre las organizaciones gremiales y los distintos sectores vinculados al sistema previsional provincial.

La propuesta de “Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional” se instaló rápidamente como uno de los temas más sensibles y controvertidos de la agenda pública entrerriana debido a sus implicancias sobre el financiamiento de la Caja de Jubilaciones y Pensiones y sobre los derechos de trabajadores activos y jubilados de la administración pública.

Desde su presentación, el proyecto abrió un intenso debate político entre el oficialismo y distintos sectores de la oposición, al tiempo que generó una fuerte reacción de las organizaciones sindicales, que cuestionan algunos de los cambios planteados por el Poder Ejecutivo.

En las últimas semanas, gremios docentes, estatales y judiciales realizaron asambleas, movilizaciones y manifestaciones frente a la Casa de Gobierno y la Legislatura provincial para expresar su rechazo a la iniciativa y reclamar que cualquier modificación al régimen previsional surja de un proceso de diálogo más amplio. Mientras el Gobierno sostiene que la reforma apunta a garantizar la sustentabilidad financiera del sistema y reducir el creciente déficit previsional, los sindicatos advierten sobre un posible retroceso en derechos adquiridos y reclaman precisiones sobre el alcance de las medidas propuestas. En ese escenario, el tratamiento legislativo del proyecto se ha convertido en uno de los principales focos de tensión política e institucional de la provincia, con un debate que excede los aspectos técnicos y económicos para instalarse de lleno en la discusión pública, política y gremial.

El proyecto “Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional”