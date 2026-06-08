“No podemos darnos el lujo de terminar con diez por una jugada así”, disparó Marcelo Candia

El DT de Patrón no quedó conforme tras el 1 a 1, sobre todo, por la roja a Valentín Pereyra.

El entrenador de Patronato, Marcelo Candia, se mostró ofuscado tras el empate 1 a 1 protagonizado por sus dirigidos ante Agropecuario de Carlos Casares, por la 16ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional. El motivo de su enojo fue la roja que recibió Valentín Pereyra, producto de su segunda amonestación, a los 10 minutos del complemento y cuando el Rojinegro ganaba por 1 a 0, con gol de Maximiliano Rueda.

“Lamentablemente es una ventaja que no podemos dar. No podemos darnos el lujo de terminar con diez por una jugada así. Menos con un equipo que abre mucho la cancha, si le sumás la falta gente, empieza a pasar factura. Jugar con uno menos es mucho”, disparó el director técnico.

“Estaba preparado el cambio y la expulsión nos complicó. Hasta con uno menos, con una situación que entrenamos. Trabajamos con un bloque medio y jugar a contragolpear. Sabíamos que ellos pasaban mucho al ataque por fuera. La idea era presionar alto”, agregó luego del encuentro del domingo en diálogo con La Fiesta del fútbol.

El oriundo de Feliciano también fue expulsado por el árbitro Gastón Monzón Brizuela y explicó el motivo: “Era una falta clara a Alejo Miró. El árbitro dejó seguir la jugada sin necesidad y no me di cuenta que estaba protestando cerca de la línea. Me expulsó por eso”.

Consultado sobre el mercado de pases de mitad de temporada, Candia advirtió: “Tenemos que sentarnos hablar y pensar bien. Analizar bien lo que tengo y el jugador que llegue tiene que potenciar lo que tenemos”.

Por último, el DT Rojinegro aclaró que ningún jugador le expresó querer irse a mitad de la campaña por falta de continuidad: “No habló nadie conmigo, nadie me dijo nada. Son 36 jugadores y es difícil que en 15 partidos jueguen todos. Esto es largo y tratamos que todos estén bien. Los vamos a utilizar a todos”.