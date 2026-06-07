Conflicto HIF Uruguay SA: para el diputado Guillermo Michel “la salida a este conflicto es a través de la ley”

La Justicia Federal libró un exhorto a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) para que remita documentación, informes, monitoreos, análisis y antecedentes actualizados sobre estudios de calidad de agua del río Uruguay efectuados dentro del área comprendida entre Termas de San José y la localidad de Concepción del Uruguay.

La medida se da en el marco de la demanda civil presentada por los legisladores nacionales por Entre Ríos Guillermo Michel, Marianela Marclay y Adán Bahl contra el Estado uruguayo y la empresa HIF Uruguay SA por la instalación de la planta de combustible sintético en Paysandú, frente a la localidad de Colón.

La perito bióloga designada solicitó “que, a los fines de dar adecuado cumplimiento a los puntos de pericia oportunamente encomendados, y en virtud de requerirse información técnica y científica actualizada vinculada a estudios de calidad agua del Río Uruguay solicito se libre oficio a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) a fin de requerir que acompañe documentación , informes , estudios, monitoreos, análisis y antecedentes actualizados efectuados dentro del área comprendida entre Termas de San José, Entre Ríos, Argentina y la localidad de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, Argentina”.

El juez federal Hernán Sergio Viri dio curso a la petición y determinó que se libre exhorto a la CARU para que remita toda la información requerida, publicó el portal El Entre Ríos.

Al respecto, el diputado Michel manifestó a través de un comunicado: “Como venimos planteando desde el inicio, la salida de este conflicto es a través de la aplicación de la ley y del tratado Río Uruguay, y la justicia viene dando pasos concretos en ese sentido”.

“Mientras algunos intentan tapar su falta de gestión con fotos, nosotros apostamos a trabajar con las herramientas institucionales que brinda la normativa vigente”, expresó.