Extienden alerta amarillo por lluvias para este lunes en el sur de Entre Ríos

El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- ratificó el alerta por lluvias en el sur de Entre Ríos. La advertencia es para este lunes en horas de la mañana. Luego, las condiciones tenderán a mejorar progresivamente a partir de la tarde noche.

Están incluidos en el alerta amarillo siete departamentos del sur provincial: Gualeguay, Victoria, Tala, Colón, Uruguay, Islas del Ibicuy y Gualeguaychú.

“El área será afectada por lluvias persistentes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre los 30 y 70 mm, que pueden ser superados de forma puntual”, indicó el SMN.