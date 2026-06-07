Osuna cuestionó la reforma previsional de Frigerio y denunció un “retroceso” para las mujeres

Blanca Osuna cuestionó la reforma previsional de Rogelio Frigerio y denunció un impacto negativo sobre las mujeres.

La diputada nacional Blanca Osuna (Unión por la Patria) lanzó duras críticas contra el proyecto de reforma previsional impulsado por el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, al sostener que la iniciativa “se ensaña con las mujeres” y desconoce “uno de los avances sociales y culturales más importantes de las últimas décadas”: el reconocimiento del impacto de las tareas de cuidado y de su valor económico.

Según expresó la legisladora, detrás de la propuesta oficial “se esconde una verdad tremenda”, ya que al plantear el aumento de la edad de acceso a la jubilación e igualar las condiciones etarias entre hombres y mujeres, “las mujeres retroceden”. En ese sentido, afirmó que el proyecto “niega las desigualdades reales existentes” y, como consecuencia, “profundiza inequidades históricas”.

Osuna consideró que en la iniciativa “se nota mucho el espíritu machista que sostiene el texto del proyecto” y sostuvo que la igualdad de género que históricamente reclamaron distintos sectores de la sociedad “cuenta con normas nacionales y provinciales” y se encuentra “en las antípodas de esta decisión”. Por ello, calificó como “de absoluto cinismo” cualquier intento de presentar la medida como una expresión de igualdad entre hombres y mujeres.

La diputada señaló además que especialistas y organizaciones internacionales y locales vinculadas a la seguridad social vienen advirtiendo que elevar la edad jubilatoria sin contemplar las brechas de género “profundiza la desigualdad económica y previsional”. En esa línea, remarcó que las mujeres registran mayores niveles de informalidad laboral, perciben salarios más bajos y cargan con más responsabilidades de cuidado durante toda su vida activa.

También sostuvo que está demostrado que las mujeres enfrentan mayores dificultades para acceder y permanecer en empleos formales, presentan trayectorias laborales interrumpidas y sostienen una “doble jornada” compuesta por el trabajo remunerado y las tareas de cuidado no remuneradas. A ello sumó las desigualdades existentes para acceder a cargos jerárquicos.

En otro tramo de sus cuestionamientos, Osuna se preguntó: “¿Sabe Frigerio lo que son y qué implican las tareas de cuidado?”. Asimismo, interrogó: “¿Acaso conoce cómo y cuánto agotan, y el tiempo que demanda ese trabajo impago?”. De inmediato, sostuvo que esa realidad “se la pueden explicar muy bien las enfermeras y médicas, las docentes, las cocineras, las mujeres de servicios auxiliares, las empleadas públicas provinciales y municipales y las jubiladas”.

Para respaldar su planteo, la legisladora citó datos difundidos por la ANSES sobre la densidad de aportes previsionales entre quienes alcanzaron la edad jubilatoria durante 2024. Según indicó, el 64% de los varones contaba con los aportes necesarios para acceder a una jubilación, mientras que entre las mujeres ese porcentaje descendía al 37%.

Osuna vinculó esa situación con la eliminación de la moratoria previsional dispuesta por el gobierno nacional y señaló que “miles de mujeres quedaron excluidas del beneficio jubilatorio” luego de que el presidente Javier Milei eliminara en 2025 esa posibilidad para completar aportes. De acuerdo con los datos mencionados por la diputada, solamente en Entre Ríos unas 6.800 mujeres de esa franja etaria se vieron afectadas por esa decisión.

A partir de esas cifras, formuló un nuevo interrogante: “¿Alguien puede honestamente afirmar que esas mujeres no trabajaron?”. Y respondió que, lejos de corregir esa desigualdad, el proyecto impulsado por Frigerio “la profundiza”.

Para la dirigente peronista, el aumento de la edad jubilatoria y las mayores exigencias para cumplir los requisitos de acceso constituyen “una definitiva postergación que despoja de derechos”. En ese marco, cuestionó que el déficit de la Caja de Jubilaciones sea utilizado como principal fundamento de la iniciativa.

Según Osuna, ese déficit “sólo constituye una parte de la realidad de las finanzas del Estado provincial” y existe una decisión de evitar una mirada integral sobre la situación económica y presupuestaria. Además, sostuvo que se difunde “información imprecisa” para justificar una reforma que, a su entender, tendrá “consecuencias nefastas para grandes mayorías de entrerrianos y entrerrianas”.

La diputada advirtió además que desde el Gobierno provincial se alientan contradicciones entre distintos sectores, estatales y no estatales, con el objetivo de ocultar las consecuencias del ajuste que, según afirmó, “inexorablemente sobrevendrá” si la norma resulta aprobada.

Asimismo, cuestionó que para abordar la situación previsional de quienes desempeñan funciones en las distintas reparticiones públicas, organismos descentralizados, el Poder Judicial y áreas encargadas de múltiples servicios estatales, no se analicen otras alternativas de financiamiento y que toda la carga del ajuste recaiga sobre los trabajadores.

En ese sentido, enumeró una serie de posibles fuentes de recursos que, según planteó, deberían formar parte de la discusión. Entre ellas mencionó el juego en línea, al señalar que registra un crecimiento exponencial; los impuestos sobre embarcaciones y automóviles de alta gama; la renta minera extractiva derivada de arenas silíceas, áridos y arcillas; la transmisión patrimonial mediante herencias, legados o donaciones; y la revisión del Convenio Multilateral, destacando que Entre Ríos presenta un índice del 3,5%, inferior al 4,7% registrado por Córdoba.

“El debate tributario debe sincerarse si es que la situación es grave”, afirmó la legisladora, quien también reclamó revisar medidas adoptadas por el Ejecutivo provincial.

En particular, sostuvo que cualquier discusión sobre el déficit de la Caja debería contemplar la revisión del Decreto 1 firmado en los primeros minutos de 2025 y del Decreto 77/25. Según expresó, esas normas fueron impulsadas para garantizar la actualización permanente de los salarios del gobernador y de sus funcionarios mediante las denominadas UCES (Unidades de Compensación Económica).

De acuerdo con Osuna, esas unidades “se engrosan automáticamente mes a mes” y poseen carácter remunerativo y bonificable. Contrapuso esa situación con la realidad de los trabajadores estatales y docentes, al señalar que “no hay aumento ni paritarias para empleados y educadores”.

La diputada agregó que, como consecuencia de esa política salarial, Entre Ríos integra desde marzo de 2026 “el grupo de las cuatro provincias argentinas peor calificadas en materia de salarios docentes”.

Otro de los puntos cuestionados por la legisladora fue la ampliación de la estructura estatal provincial. Según manifestó, debería revisarse “la ampliación injustificada” del organigrama gubernamental mediante la creación de nuevos Ministerios, Secretarías y Coordinaciones que incorporaron “varias decenas de altos cargos nuevos”, junto con mayores gastos de funcionamiento, servicios y viáticos.

Al sintetizar sus cuestionamientos, Osuna sostuvo que al preguntarse qué esconde Frigerio detrás de su proyecto de reforma previsional aparecen una serie de respuestas que, según dijo, “no pueden permanecer ocultas”. Entre ellas enumeró:

-“La discriminación de género y la afectación de intereses de las mujeres”.

-“La íntima relación política con Javier Milei que impide reclamos por fondos nacionales adeudados”.

“La concentración del ajuste en entrerrianos y entrerrianas de sectores mayormente medios y bajos, conformados por docentes, empleados estatales y jubilados”.

-“La declaración de emergencia en un solo organismo, la Caja de Jubilaciones, sin una clara justificación presupuestaria y financiera integral”.

-“El incremento apreciable de nuevos gastos y las muestras palpables de injusticia tributaria que deben revisarse”.

-“La atribución excepcional e inconstitucional para extender la emergencia sin aprobación legislativa”.

Finalmente, la diputada nacional afirmó que “la ley jubilatoria no puede modificarse desde una acotada planilla de cálculo” y sostuvo que “no hay equilibrio fiscal posible sin equilibrio social”. También aseguró que, a su entender, el gobierno provincial “no tiene reparos en afectar a trabajadores y jubilados” y que con esta iniciativa “pisotea derechos y conquistas de las mujeres”.

De esta manera, Osuna se sumó al debate abierto en torno a la reforma previsional impulsada por el Ejecutivo entrerriano, planteando objeciones vinculadas tanto al impacto económico y social de la iniciativa como a sus consecuencias sobre la situación laboral y previsional de las mujeres.