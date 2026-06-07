Turismo Nacional: Jeremías Olmedo ganó la carrera de la Clase 3

Olmedo se impuso a Canapino y fue inalcanzable en La Plata.

Este domingo se completó la actividad correspondiente a la quinta fecha de la Clase 3 del Turismo Nacional. En el autódromo Roberto Mouras, de La Plata, se desarrollaron primero las series y luego tuvo lugar la final para definir al ganador del fin de semana.

En la primera batería clasificatoria el vencedor fue Agustín Canapino, que completó las cinco vueltas de carrera en siete minutos, 37 segundos y 579 milésimas. Lo siguieron Jorge Barrio y Mauricio Lambiris en una batería que dejó al crespense Joel Gassmann en el décimo lugar.

La segunda batería de la jornada quedó en manos de Bautista Damiani. El piloto de Volkswagen completó las cinco vueltas luego de siete minutos, 46 segundos y 306 milésimas, dejando por detrás a Ever Franetovich y Facundo Ardusso. Sin embargo, esta fue la batería más lenta.

La segunda más veloz fue la de Jeremías Olmedo, que ganó la tercera serie luego de siete minutos, 40 segundos y 352 milésimas. Atrás dejó a Alfonso Domenech y Facundo Chapur para arribar en un segundo lugar que le daba la chance de pelear por la cima de la competencia.

Y Olmedo no desaprovechó la chance. En la carrera superó a Agustín Canapino, que tuvo un retraso y después de 20 vueltas de carrera se quedó con su primera victoria en la categoría. El piloto salteño lideró el podio completado por Alfonso Domenech y Jorge Barrio.

Atrás, el crespense Joel Gassmann concretó una buena remontada y acabó en el noveno lugar, para sumar puntos que eviten su alejamiento de las principales posiciones del campeonato. De todas maneras tendrá chance de mejorar en la próxima competencia, a desarrollarse el fin de semana del cinco de julio en el autódromo de Termas de Río Hondo.

Resultados | Clase 3 | Fecha 5 (en La Plata)

1°) Jeremías Olmedo (Chevrolet): 31’9”679/100.

2°) Alfonso Domenech (Volkswagen): a 3”654/1000.

3°) Jorge Barrio (Chevrolet): a 5”537/1000.

4°) Agustín Canapino (Chevrolet): a 5”953/1000.

5°) Mauricio Lambiris (Ford): a 13”407/1000.

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9°) Joel Gassmann (Chevrolet): a 20”583/1000.

Vitar en Clase 2

En la categoría telonera del Turismo Nacional, el ganador fue Tomás Vitar. El piloto de Nissan completó las 16 vueltas de competencia luego de 25 minutos, 50 segundos y 809 milésimas, con lo que aventajó a Francisco Coltrinari y Martín Leston, que completaron el podio.

En esta divisional, el paranaense Exequiel Bastidas finalizó en el séptimo lugar, a ocho segundos y 332 milésimas de los vencedores.