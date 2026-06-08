Campeón invicto: Sionista se quedó con la Liga Próximo Masculina de Básquet U21

El Centro se impuso ante Quique por 83 a 80 y conquistó el título con un récord de 15-0.

Sin conocer la derrota y con un récord de 15- 0, el Centro Juventud Sionista de Paraná se consagró campeón de la Copa de Oro de la Liga Próximo Masculina 2026. En el cuadrangular final disputado este fin de semana en el estadio Moisés Flesler, el equipo paranaense superó a La Armonía de Colón, BH de Gualeguay y Quique Club, también de la capital entrerriana.

En el último compromiso, el conjunto dirigido por Thomas Maidana derrotó 83-80 a Quique Club para quedarse con el título. Juan Cruz Pagnone fue una de las grandes figuras de la jornada con 22 puntos, 6 rebotes y 2 asistencias, mientras que Tiago Levy también aportó 22 unidades en una actuación determinante.

Para destacar que tres equipos llegaron con chances de ser campeón al último juego del domingo. El CJS se llevó un verdadero partidazo, con cambios en el liderazgo durante casi todo el desarrollo y que mantuvo en vilo a todos los presentes y aquellos que estaban siguiendo el partido vía streaming. Con 3:30 minutos por jugar, Quique llegó a ganar por cinco (74-79) y los números le daban para coronarse; sin embargo, su rival ajustó en el cierre y dio vuelta la historia.

Sionista completó un Cuadrangular Final perfecto: El viernes batió 83 a 82 a La Armonía, mientras que el sábado hizo lo propio 80 a 79 a BH de Gualeguay. Estos éxitos se suman a una Primera Fase de 8-0; en Cuartos de Final derrotó a Rocamora y Estudiantes (Paraná), mientras que en Semifinales eliminó a Talleres y Atlético Tala.

El subcampeonato quedó en manos de La Armonía de Colón, que en el cierre del cuadrangular superó 69-58 al campeón defensor, BH de Gualeguay. Santino Lanzi brilló en el ganador con 18 tantos y 3 recobres, secundado por Agustín Raim Agüero, autor de 12 unidades y 18 recobres.

De esta manera, Sionista y La Armonía obtuvieron la clasificación a la próxima edición de la Liga Federal Formativa U21, representando a Entre Ríos en el ámbito nacional.

Posiciones

Sionista 6 puntos (3-0)

La Armonía 5 pt (2-1)

Quique 4 pts (1-2)

BH 3 puntos (0-3)