Paraná: realizan trabajos para habilitar una nueva red de agua potable y podría haber baja presión en la zona

La Municipalidad de Paraná informó que este miércoles continuarán los trabajos destinados a habilitar una nueva red de distribución de agua potable en jurisdicción de la comisión vecinal Florida, en el marco de la obra denominada “Saneamiento Profundo de la Trama Vial de la ciudad de Paraná”.

Las tareas comprenden una serie de intervenciones complementarias necesarias para poner en funcionamiento el nuevo sistema, entre ellas la ejecución de tres enlaces de cañerías distribuidoras ubicados en avenida Francisco Ramírez y Salvador Ezpeleta, Ezpeleta y Pedro León Aquino, y Ezpeleta y Sudamérica.

Además, se concretó el tendido de una nueva red distribuidora sobre calles Candiotti y Ezpeleta, junto con las conexiones domiciliarias correspondientes para cada uno de los frentistas beneficiados por la obra.

Desde el municipio señalaron que los trabajos forman parte de un proceso de renovación y mejora de la infraestructura sanitaria de la zona, con el objetivo de optimizar la prestación del servicio de agua potable.

Como consecuencia de las tareas previstas, podrían registrarse episodios de baja presión en el suministro en sectores cercanos al área de intervención.

Por este motivo, las autoridades recomendaron a los vecinos afectados realizar un uso racional del agua disponible en los tanques de reserva domiciliarios mientras se desarrollen las tareas.

Según se informó, las intervenciones se extenderán hasta las primeras horas de la tarde de este miércoles, momento en el que se prevé concluir los trabajos programados y avanzar hacia la habilitación definitiva de la nueva red.