Con acto patrio, peña folklórica y juegos infantiles, se inaugura la plaza Mariano Moreno

La Municipalidad de Paraná invita a vecinos a participar de la inauguración del espacio recuperado y puesto en valor a partir de una iniciativa surgida del Presupuesto Participativo. La actividad se realizará este sábado 20 de junio, de 10:30 a 16, en la esquina de calle Gendarmería Nacional y Amaro Villanueva, en barrio Mariano Moreno.

La jornada incluirá el acto por el Día de la Bandera, una peña comunitaria, presentaciones artísticas, stands, cantina y propuestas recreativas para toda la familia.

La obra forma parte de la iniciativa "Puesta en Valor y Refacción Plaza Mariano Moreno", seleccionada por vecinos y vecinas de la Zona Comunal Central Norte a través del Presupuesto Participativo. El proyecto tuvo como objetivo recuperar y fortalecer este espacio público para el encuentro, la recreación y la integración comunitaria.

Las intervenciones realizadas incluyeron la recuperación del monumento central, la construcción de un playón deportivo con media cancha de básquet, la renovación del sector de juegos infantiles, la incorporación de juegos accesibles, mejoras en la iluminación, parquización, rampas de acceso, mobiliario urbano y otras acciones destinadas a mejorar la accesibilidad, la seguridad y la calidad del espacio.

La inauguración se desarrollará junto a la Peña de la Esperanza, organizada en articulación con la Comunidad Nuestra Señora de la Esperanza. Participarán estudiantes, artistas locales y diversas instituciones de la zona.

Como cierre de la jornada, se compartirá una chocolatada con facturas para las infancias.

La propuesta busca celebrar la recuperación de un espacio construido a partir de la participación ciudadana y reafirmar el valor de las iniciativas comunitarias que contribuyen a mejorar la calidad de vida en los barrios.