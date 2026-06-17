La oposición buscará este jueves impulsar la interpelación de Adorni en el Senado

Pocas veces una reunión de Labor Parlamentaria como la que está prevista para este miércoles en el Senado despertó tantas expectativas. Porque la sesión que impulsa el Ejecutivo para este jueves -la cual todavía no ha sido oficializada- puede llegar a incluir cuestiones imprevistas por La Libertad Avanza, que pensaba convocarla para tratar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada y siete pliegos judiciales, pero en la que la oposición puede darle alguna que otra sorpresa.

En rigor, dadas las circunstancias ya nada puede sorprender al oficialismo, que sabe que la oposición más dura buscará avanzar con iniciativas contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Lo que puede llegar a surgir es una propuesta de tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución para interpelar al funcionario, con la intención posterior de avanzar con la moción de censura para removerlo del cargo. Ya el bloque Justicialista presentó la semana pasada un proyecto en ese sentido, que tiene entre otras las firmas de los senadores José Mayans, Juliana di Tullio y Anabel Fernández Sagasti.

Para su tratamiento, al no contar con dictamen, se necesitaría contar con los 2/3 para habilitar un debate sobre tablas. Pero lo que era impensado hasta hace unos días hoy es una posibilidad concreta. El peronismo cuenta con los 21 votos del bloque Justicialista de José Mayans, más los 2 santiagueños de Gerardo Zamora, los 3 de Convicción Federal y los 2 de Justicia Social Federal (Fernando Salino y Fernando Rejal). A esos 28 senadores debería plegarse una veintena más de los bloques hasta ahora dialoguistas, que han encontrado diferencias sustanciales con el Gobierno respecto del tema Adorni, al punto tal que muchos de ellos estarían hoy dispuestos a plegarse a la embestida, al menos para interpelar al jefe de Gabinete.

No alcanzó que se haya establecido que Adorni vaya a concurrir a dar el informe de gestión el 2 de julio. Más bien indignó más hasta a los más cercanos al oficialismo que originalmente el funcionario sugiriera concurrir en una fecha no determinada del mes de julio. Siendo además que el Senado no recibe a un jefe de Gabinete desde hace justo un año -la última vez fue el 26 de junio, con Guillermo Francos en el cargo-. Adorni decidió ir a la Cámara baja el 29 de abril pasado, siendo que le correspondía concurrir al Senado, y esquivó esa cámara en mayo y junio.

Parlamentario consignó que quienes están dispuestos a dar quórum para habilitar el debate sobre una interpelación al jefe de Gabinete deberían surgir de entre los 10 radicales, los 3 del Pro, la tucumana Beatriz Ávila, los 2 santacruceños de Movere, la salteña Flavia Royón, los 2 misioneros, los 2 de Provincias Unidas, la chubutense Edith Terenzi y la neuquina Julieta Corroza. Los poroteos previos anticipan que un buen número de esos legisladores estaría dispuesto a votar el tratamiento del tema este jueves.

De ahí que en el oficialismo ya no estén muy convencidos de reunirse este jueves para sesionar. Tal vez la intangibilidad de la propiedad privada deba esperar más. Lo cierto es que, más allá del tema Adorni, los votos para aprobar la ley que impulsa el ministro Federico Sturzenegger no están asegurados.

Aclaremos cómo serían los tiempos para el caso de que prosperase un llamado a interpelar: esa sesión debería ser convocada para la semana que viene, y al cabo de la eventual interpelación podría votarse la moción de censura, que necesita una mayoría absoluta (37 votos). Después, tendría que repetirse el proceso en Diputados para prosperar una remoción que hasta ahora nunca ha sucedido desde la reforma constitucional.