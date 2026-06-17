Pablo Rodríguez sobre el Festival Trova Viva: "La idea es generar conciencia y volver a despertar la empatía"

Del viernes 19 al lunes 22 de junio se realizará la primera edición de Trova Viva 2026, un festival internacional y solidario que reunirá a cantautores de Argentina, Uruguay, Chile y Cuba en una propuesta de conciertos, intercambio cultural y una campaña de donaciones destinada a hogares y centros de día que trabajan con personas con discapacidad. En Paraná, la cita será el sábado 20 de junio en el Centro Cultural La Hendija (Gualeguaychú 171), con apertura de puertas a las 17:45 y comienzo de función a las 18:05. La iniciativa recorrerá además Santa Fe y Santo Tomé, mientras que el cierre tendrá lugar el 22 de junio con una jornada de grabación colectiva en la Mediateca de Santa Fe.

El festival contará con la participación de Pablo Etcheverri y Raúl Díaz, de Uruguay; Maga Barros y José Manuel Lattus, de Chile; Ernesto Díaz, de Cuba; y los argentinos Noelia Munz, Juane Voutat y Pablo Rodríguez. La propuesta nació a partir del encuentro de artistas vinculados a la canción de autor y la trova latinoamericana, aunque este año incorporó una dimensión solidaria que busca ir más allá del escenario para generar un impacto en distintas comunidades de la región.

"Trova Viva es un festival latinoamericano solidario que llega para instalarse", dijo a Análisis el cantautor, compositor e intérprete Pablo Rodríguez. Según señaló, además de los recitales se puso en marcha una campaña conjunta con instituciones, hogares y centros de día dedicados al acompañamiento de personas con discapacidad. La convocatoria se extenderá hasta el lunes 22 de junio, y busca reunir alimentos no perecederos, artículos de limpieza y útiles escolares, entre otros elementos.

Pablo Rodríguez, músico e impulsor del Festival Trova Viva.

El músico explicó que el objetivo es promover una relación directa entre quienes desean colaborar y las instituciones beneficiarias. "La invitación es que las donaciones sean directas, que el vecino pueda acercarse a la institución", sostuvo, ya que el contacto personal permite conocer necesidades específicas que van más allá de los alimentos o los elementos básicos.

Rodríguez remarcó que la iniciativa surgió a partir de una preocupación compartida por la situación que atraviesan muchas instituciones vinculadas a la discapacidad. "Sabemos y conocemos muy de cerca lo que está sucediendo con la discapacidad y, lejos de politizar el tema, nosotros tratamos de generar conciencia, volver a despertar y a generar empatía en la gente, a humanizar un poquito más la sociedad nuevamente", afirmó.

En Paraná, además de las donaciones que puedan acercarse directamente a las instituciones adheridas, quienes concurran al espectáculo en La Hendija también podrán colaborar. Según adelantó el artista, durante la jornada se recibirán alimentos no perecederos y artículos de limpieza para una organización que trabaja con niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad en las inmediaciones del centro cultural. "Esto lo que busca es tratar de ayudar a quien más necesita", señaló.

La propuesta artística estará centrada en la trova y la canción de autor, un género con profundas raíces en América Latina. Rodríguez explicó que se trata de canciones que cuentan historias, reflejan la realidad y muchas veces abordan problemáticas sociales, aunque también hablan del amor, del desamor y de las experiencias cotidianas. "La trova es lo que se dice cantando", resumió. Y agregó: "Venimos de raíces muy importantes como Mercedes Sosa, León Gieco, Víctor Heredia, Facundo Cabral, Atahualpa Yupanqui. También están Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Joan Manuel Serrat o Ismael Serrano. Es un género que está tomando una fuerza muy importante en toda Latinoamérica".

El festival tuvo una experiencia previa en Uruguay durante el año pasado y ahora busca establecerse como un espacio permanente de encuentro entre músicos de distintos países. La programación continuará después de esta edición con nuevas actividades previstas para septiembre en Buenos Aires, noviembre en Chile y enero en Uruguay. Para Rodríguez, el crecimiento de la iniciativa se explica por la respuesta que encontró en distintos sectores de la sociedad.

"Parece que estamos todos enojados, pero cuando llega una propuesta así pasa algo parecido a cuando juega la Selección Argentina. Todos quieren colaborar", expresó para destacar el acompañamiento recibido por organismos públicos, instituciones, espacios culturales y organizaciones sociales de Entre Ríos y Santa Fe. "Con todos los políticos que pude hablar, con todas las instituciones que pude hablar, enseguida se pusieron a disposición para ayudar", dijo.

Rodríguez confesó que los músicos que participarán del festival asumirán personalmente los costos de traslado desde sus respectivos países y provincias. "Cada uno de los artistas que vienen tanto de Chile como de Uruguay se costean los pasajes ellos solos", explicó. También aclaró que nadie percibe honorarios por las presentaciones y que todo el esfuerzo organizativo se sostiene de manera independiente. "No cobramos por lo que estamos haciendo. Nuestro pago es generar esto, una gran movida, una gran difusión para hacer algo que es maravilloso", sostuvo.

Para el cantautor, la posibilidad de reunir música y solidaridad constituye una herramienta muy importante. "Si podemos lograr esto acá y trasladarlo también a otras provincias, a otras ciudades y a otros países, es un movimiento que nace desde el amor", afirmó.

Cronograma del festival:

-Santa Fe: viernes 19 de junio en la Sala Cine Auditorio ATE.

-Paraná: sábado 20 de junio en el Centro Cultural La Hendija.

-Santo Tomé: domingo 21 de junio en el Centro Cultural 12 de Septiembre.

-Cierre: el lunes 22 de junio se hará una jornada de grabación en la Mediateca de Santa Fe.