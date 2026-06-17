Emiten alerta por tormentas en 10 departamentos de Entre Ríos para este jueves

El Servicio Meteorológico Nacional –SMN– anuncia mal tiempo para este jueves 17 de junio. Diez departamentos de Entre Ríos se encuentran bajo alerta amarillo por tormentas para mañana en horas de la tarde y la noche.

El alerta para este jueves incluye a los siguientes departamentos del centro y norte provincial: Paraná, La Paz, Diamante, Villaguay, Nogoyá, Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador.

El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes lluvias, granizo ocasional y ráfagas puntualmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

Se prevé que las condiciones del tiempo tiendan a mejorar a partir del viernes, prácticamente sin anuncio de precipitaciones.