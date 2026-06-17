Crimen de Martín Palacio: el imputado Pablo Laurta se negó a la pericia caligráfica

En un nuevo y tenso capítulo judicial, Pablo Daniel Rodríguez Laurta se negó este martes a realizar la pericia caligráfica solicitada por el Ministerio Público Fiscal (MPF). La medida formaba parte de la investigación penal preparatoria por el homicidio de Martín Palacio, el remisero cuyos restos fueron hallados desmembrados el año pasado en esta ciudad, tras el robo e incendio de su vehículo, publicó Ahora.

La audiencia para “formar cuerpo de escritura” estaba programada para las 10 en la sede de la Policía Científica de la Jefatura Departamental de Concordia. Rodríguez Laurta, quien actualmente cumple prisión preventiva en la Unidad Penal de Paraná, fue trasladado especialmente para el procedimiento. Sin embargo, el trámite se frustró ante la postura del imputado.

Según trascendió, el acusado argumentó inicialmente que desconocía el fin de la medida y que no le habían exhibido el material con el que iba a ser cotejada su letra. Posteriormente, las autoridades le mostraron un libro de actas color azul, marca “Lift” (con inscripciones en tinta azul y roja), el cual presuntamente contiene anotaciones de su puño y letra. A pesar de esto, la negativa persistió.

El objetivo de la fiscal Daniela Montangie era determinar fehacientemente la autoría de esos manuscritos para consolidar las pruebas en la causa caratulada como “Homicidio Agravado”. La defensa técnica del imputado estuvo acompañada por el abogado Augusto Lafferriere, cuya designación fue formalizada recientemente por la Jueza de Garantías Nº 4, María Gabriela Seró.

Un raid criminal

Rodríguez Laurta no es un detenido común; sobre él pesan acusaciones de una extrema gravedad tanto en Entre Ríos como en Córdoba. La fiscalía cordobesa lo señala como el presunto autor de un plan meticulosamente ejecutado que comenzó en septiembre de 2025, cuando practicó maniobras en kayak en Uruguay para cruzar ilegalmente el río hacia Entre Ríos. En octubre ejecutó los crimenes y terminó preso.

Se lo acusa de asesinar a su ex pareja, Luna Giardina, y a su ex suegra, Mariel Zamudio. Antes de ejecutar ese doble homicidio, asesinó y desmembró al remisero Martín Palacio.

Tras los crímenes en Concordia y Córdoba, el uruguayo capturó a su propio hijo de 5 años y huyó, siendo finalmente interceptado y detenido en el Hotel Berlín de la localidad de Gualeguaychú.

A este escalofriante historial se le sumaron nuevos delitos en los últimos meses tras el peritaje de sus dispositivos electrónicos, donde los investigadores hallaron Material de Abuso Sexual Infantil (MASI) y un mapa detallado con la planificación de un intento de fuga.

El Ministerio Público Fiscal mantiene bajo custodia una contundente serie de elementos probatorios secuestrados durante el allanamiento en el Hotel Berlín el pasado 12 de octubre de 2025. El arsenal de evidencia tecnológica y balística incluye: siete teléfonos celulares de diversas marcas y diez tarjetas SIM; una notebook marca HP y un disco duro Toshiba; una pistola semiautomática calibre .380 ACP con sus respectivos cargadores y proyectiles, la cual ya cuenta con un informe técnico balístico que ratifica su perfecto funcionamiento y aptitud para el disparo.

Mientras la fiscalía busca alternativas legales para avanzar con el cotejo de las firmas sin la colaboración del imputado, Rodríguez Laurta permanece tras las rejas a la espera de un juicio oral ante un jurado popular en la provincia de Córdoba, donde, debido a la acumulación de cargos, podría ser condenado a la pena de prisión perpetua. El proceso en Entre Ríos, bajo la supervisión del Juzgado de Garantías, continúa su curso.

Fuente: Ahora.com.ar