Cine y literatura: una nueva jornada para debatir en torno a obras películas argentinas

El Cine Club de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, en un trabajo articulado junto a la Biblioteca Popular María Esther De Miguel, llevará a cabo la proyección de la película de ficción argentina La Antena este miércoles 17 de junio a las 18:30 en el aula E5, ubicada en el tercer piso del edificio institucional de la calle Buenos Aires 389 de la ciudad de Paraná. El encuentro se desarrollará bajo la consigna "Se cumplió la profecía: la imaginación como herramienta política", con el propósito de generar un espacio de debate colectivo y horizontal donde poder reflexionar sobre cómo el cine y la literatura funcionan como herramientas de interpretación de los problemas cotidianos y de transformación social para imaginar realidades más justas.

La propuesta se inserta dentro del denominado Eje 2 de la planificación, titulado "¿Quién imagina?", y forma parte de un trayecto formativo más amplio que se extiende a lo largo de seis semanas de duración. El taller consta de tres jornadas dedicadas exclusivamente al análisis de lectura y de otras tres jornadas orientadas a las proyecciones cinematográficas y las discusiones audiovisuales, los viernes y miércoles respectivamente.

El largometraje seleccionado para esta jornada fue estrenado en el año 2007 bajo la dirección y el guion del realizador Esteban Sapir y cuenta con una duración total de 99 minutos. El elenco de la producción nacional está integrado por reconocidas figuras de la escena actoral argentina como Alejandro Urdapilleta, Julieta Cardinali, Rafael Ferro, Valeria Bertuccelli, Florencia Raggi, Carlos Piñeiro y León Dogodny.

La trama de la película describe la realidad de una comunidad que fue privada por completo de la voz y que atraviesa un crudo invierno, bajo el dominio del Señor TV, un empresario monopólico que controla las imágenes televisivas y ejecuta un plan secreto para inducir el consumo compulsivo de sus productos mediante una máquina hipnótica.

La entrada será gratuita y abierta a todo público.