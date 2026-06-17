Crespo celebra la identidad con una velada cultural

La localidad de Crespo llevará a cabo una jornada de celebración denominada Fogón Patrio este viernes 19 de junio a partir de las 19:30 en el Espacio Cultural Municipal Ramón Avero. El evento contará con la participación de delegaciones escolares, agrupaciones artísticas locales e instituciones sociales que formarán parte de las diversas actividades programadas para la noche. La convocatoria busca rendir un homenaje a la insignia patria en las vísperas del Día de la Bandera, promover la identidad nacional y generar un punto de encuentro y convivencia en torno a las celebraciones culinarias y culturales.

La apertura formal de la actividad se concretará cuando diferentes establecimientos educativos de la ciudad de Crespo, con sus alumnos y autoridades, concurran portando sus respectivas Banderas de Ceremonia para el acto. Tras los momentos protocolares del encuentro, se dará inicio a la grilla de espectáculos artísticos sobre el escenario, la cual incluirá una obra y representación dramática desarrollada de forma conjunta por el grupo de teatro infantil y juvenil Los Gurises en colaboración con los jóvenes que asisten al Hogar Nuevo Amanecer.

Posteriormente, el cronograma prevé la apertura de un espacio de micrófono abierto destinado para que el público pueda subir a escena para compartir canciones folklóricas, lecturas de poemas o distintas expresiones ligadas a las tradiciones criollas de la región.

De forma simultánea a las presentaciones musicales, los artistas plásticos de la localidad dispondrán de un sector exclusivo donde expondrán sus producciones terminadas y, además, realizarán tareas de pintura en vivo ante el público presente.

La entrada será libre y gratuita.