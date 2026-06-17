Mundial 2026: Austria se hizo fuerte y venció a Jordania

Austria se hizo fuerte y venció a Jordania por el Grupo J, el de Argentina.

En el cierre de la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026, Austria se hizo fuerte y venció por 3-1 a su par de Jordania. Así, los europeos igualaron la línea de la selección argentina, que venció a Argelia por 3-0 en el turno previo.

Un golazo de Romano Schmid abrió la cuenta para el elenco europeo, a los 20 minutos del primer tiempo, pero la respuesta jordana llegó rápido en el inicio del complemento, de la mano de Ali Olwan.

Así, las cosas parecían dirigirse hacia el empate, sobre todo después de un gol anulado para los europeos por una mano de Stefan Posch previa al remate de Marko Arnautovic.

Sin embargo, a los 31 minutos del segundo tiempo, un gol en contra de Yazan Alarab derivó en el 2-1 de los austríacos que parecía iba a ser definitivo. Pero, cuando el reloj ya marcaba el minuto nueve de los 10 adicionados, una mano de Saleem Obaid terminó en un penal que Arnautovic cambió por el 3-1 definitivo.

Ahora, Austria se medirá el próximo lunes 22, en Dallas y desde las 14, ante Argentina, en un duelo que definirá la cima del Grupo J, dado que ambos llegan con tres puntos en el bolsillo.

Para Jordania, en tanto, el próximo compromiso será el martes 23, a las 00, ante Argelia en San Francisco.