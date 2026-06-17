Artistas locales organizan un festival a la gorra para viajar al Encuentro Entrerriano de Teatro

El equipo artístico Rumbo llevará a cabo una varieté cultural multidisciplinaria este sábado 20 de junio a partir de las 20 en el centro cultural La Vieja Usina de Paraná. La jornada reunirá sobre el escenario una serie de producciones gestadas en el ámbito del Profesorado de Teatro junto a las propuestas de diversos creadores independientes invitados de la región. La propuesta tiene como objetivo recaudar los fondos necesarios para solventar el traslado y los gastos logísticos del grupo organizador hacia el Encuentro Entrerriano de Teatro 2026 que se celebrará en la ciudad de Gualeguay y fomentar la circulación de las producciones escénicas locales.

La grilla de espectáculos incluye teatro, danza, poesía, música en vivo y otras expresiones corporales. Entre las propuestas, llegarán al escenario las obras teatrales tituladas "Los Paisajes de la Pampa" y "Las Meninas", piezas que reflejan los procesos de producción y experimentación que se llevan adelante en las aulas de formación artística de la zona. Además, la cartelera para la noche del sábado incluirá la propuesta denominada "Locura", un monólogo dramático con técnicas de teatro danza. El apartado musical lo encabezará la cantante Marga Chaves, que ofrecerá un repertorio solista.

De forma complementaria la actividad sobre las tablas, se instalará un servicio de cantina con venta de comidas y bebidas.

Los organizadores indicaron que la totalidad de los números seleccionados para la velada fueron articulados bajo el concepto de la autogestión, ya que se busca visibilizar el trabajo de los creadores emergentes ante el público general de la provincia.

Para la entrada se solicita un aporte voluntario a la gorra.