La Policía rescató a 20 perros que se encontraban en condiciones de vulnerabilidad y maltrato

En un importante operativo enmarcado en la lucha contra la crueldad hacia los animales, efectivos policiales de la Comisaría Cuarta lograron rescatar a 20 perros que se encontraban en condiciones de vulnerabilidad y presunto maltrato.

El procedimiento se llevó a cabo en un domicilio ubicado en las inmediaciones de Bulevar Yuquerí y Cortada De Los Viñedos. La intervención policial se dio en cumplimiento de una orden de allanamiento y secuestro emitida por el Juzgado de Garantías local, tras iniciarse una causa por el supuesto delito de maltrato animal.

El despliegue contó con la participación fundamental del Veterinario Policial, quien se encargó de evaluar el estado de salud de cada uno de los canes en el lugar. Gracias al rápido accionar de las fuerzas de seguridad, el operativo finalizó con resultado positivo, logrando retirar a la totalidad de los animales de la vivienda, publicó Ahora.

Tras el rescate, los 20 perros fueron entregados de inmediato a personas responsables y protectoras. Los nuevos cuidadores asumieron el compromiso formal de garantizarles la atención médico-veterinaria, la alimentación adecuada y la protección necesaria para su pronta recuperación.

Las actuaciones se desarrollaron bajo el conocimiento y la supervisión de la fiscal interviniente en la causa, Luciana Musuliotis, quien continuará al frente de las investigaciones para determinar las responsabilidades legales de los propietarios del inmueble allanado, bajo los términos de la legislación vigente sobre protección animal.