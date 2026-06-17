Rugby: el paranaense Martiniano Cian sumó otro título en España

El paranaense Martiniano Cian volvió a ser protagonista este fin de semana en el rugby español al consagrarse campeón de la División de Honor con el VRAC de Valladolid, uno de los clubes más importantes de la Península Ibérica. En la definición, su equipo derrotó a Recoletas Burgos por 25-24 y alcanzó el decimocuarto título de liga de su historia.

En el partido decisivo, el jugador formado en Tilcara apoyó uno de los tries y fue una de las figuras de un encuentro que mantuvo la incertidumbre hasta los últimos instantes. Una vez más, el paranaense apareció en una cita decisiva para dejar su huella.

Desde que desembarcó en España, el back nacido en la capital entrerriana se transformó en una pieza importante dentro de cada equipo que integró y en uno de los argentinos más destacados que compiten en el rugby europeo, señala Mirador Provincial.

De este modo, Martiniano Cian alcanzó el octavo título desde su llegada al rugby español. El nuevo trofeo se suma a una colección que incluye tres títulos de División de Honor, dos Copas del Rey, dos Copas Ibéricas y una Supercopa de España.