Trabajo conjunto por la inclusión: CILSA y CTM entregaron elementos ortopédicos

En el marco del convenio de colaboración mutua entre la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande y la ONG Centro de Integración, Libre y Solidario de Argentina (CILSA), se entregaron elementos ortopédicos a instituciones y vecinos de Concordia y Federación.

La actividad se desarrolló en el Centro de Día EUNOIA, donde se donaron 37 sillas de ruedas. La jornada incluyó una instancia informativa sobre el uso y cuidado de las sillas entregadas y capacitaciones impulsadas por el Programa de Concientización de CILSA para personal del Centro de Día y del Hospital “Felipe Heras”.

Entre ellas, se desarrolló el taller vivencial “Ponerse en el lugar del otro” y una charla sobre diversidad, discapacidad, barreras y accesibilidad, abordada desde los principios promovidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Durante la actividad, la coordinadora del Programa Nacional de Entrega de Elementos Ortopédicos de CILSA, Eliana Velazco, destacó el impacto que estos elementos tienen en la vida cotidiana de las personas.

“Una silla de ruedas es mucho más que un elemento ortopédico, es una herramienta que transforma la vida de quien la recibe y abre las puertas hacia una sociedad más inclusiva. Representa la posibilidad de volver a moverse con libertad, de recuperar autonomía. Es la oportunidad de reencontrarse con el entorno. Es dignidad, inclusión y es igualdad de oportunidades”, señaló Velazco.

Posteriormente, el presidente de la Delegación Argentina ante CTM Salto Grande, Emb. Alejandro Daneri, agradeció a todo el equipo de CILSA “por la enorme tarea que lleva adelante y por permitirnos acompañar esta iniciativa. Nos sentimos parte de ese equipo y es una satisfacción poder trabajar juntos, con una organización que se destaca por la calidad de su labor, el compromiso y la sensibilidad con que desarrolla cada una de sus acciones”.

“Quiero reconocer también al Hogar EUNOIA y a todas las personas e instituciones que hicieron posible esta entrega. Cuando se trabaja en equipo y se unen esfuerzos con un objetivo común, es posible generar respuestas concretas que contribuyen a mejorar la calidad de vida de muchas personas y sus familias”, concluyó Daneri.

El convenio entre la Delegación Argentina ante CTM Salto Grande y CILSA fue suscripto en octubre de 2025 con el objetivo de facilitar el acceso a elementos ortopédicos para personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad social de la región de Salto Grande.

Compromiso con la inclusión y el desarrollo regional

Fundada en 1966 en la ciudad de Santa Fe, CILSA desarrolla programas orientados a promover la inclusión plena, la igualdad de oportunidades y la participación social, mediante la facilitación de elementos ortopédicos, becas educativas, recreación y deporte, concientización social y voluntariados.

De esta forma, la ONG ha entregado más de 1.600 sillas de ruedas desde 2009, consolidando una trayectoria de trabajo sostenido en favor de una sociedad más accesible e inclusiva.

En tanto, la Delegación Argentina es la representación nacional ante la Comisión Técnica Mixta (CTM) encargada de conducir y gestionar la operación, mantenimiento y renovación del Complejo Hidroeléctrico Salto Grande. En este marco, desarrolla como parte de sus objetivos en concepto de responsabilidad social, acciones, programas y proyectos que impactan en las comunidades de la región.