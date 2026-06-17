Reforma previsional: “Cada artículo tendrá un impacto real en la economía de los entrerrianos”, afirmó Levrand

La secretaria General de la Asociación del Personal Superior de la Municipalidad de Paraná (APS), Alejandra Levrand, detalló los motivos de rechazo al proyecto de reforma previsional que analiza el Senado y que ayer presentaron ante las comisiones legislativas.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Levrand comentó que en su exposición ante las comisiones del Senado manifestaron el rechazo al proyecto “y dejamos bien claro los fundamentos, no es un rechazo caprichoso, sino que es un rechazo fundamentado, en primer lugar en este ajuste brutal que van a sufrir los trabajadores y un recorte de derechos que nos va a atravesar a todas las familias entrerrianas, porque obviamente somos muchos los trabajadores públicos”.

En lo que respecta a los trabajadores municipales, consignó que a partir de la reforma “estaremos desenganchados de la paritaria municipal y estaremos atados a la paritaria de la administración de la provincia”.

Sobre los fundamentos del rechazo, puntualizó: “Creemos que esta reforma delega facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo Provincial y decimos que es como un cheque en blanco que se le da al gobernador de turno que lo habilita a poder hacer contribuciones o aportes extraordinarios sobre jubilados y sobre activos. Y eso es grave, porque un jubilado ya aportó más de 30 años, y hoy a través de esta reforma podría sufrir también descuentos. También planteamos la cuestión de la edad, porque a las mujeres ampliamente nos suben 8 años ahora y 11 años a las futuras aportantes, lo cual no significa una igualdad en el género porque bien sabemos que la mujer aparte de las tareas en su trabajo tiene tareas del hogar, las tareas de cuidado que son no remuneradas y no digo que los hombres no las hagan, pero en mayor parte las hacen las mujeres en actividad y las jubiladas también”.

Agregó que “también cuestionamos el cálculo del haber inicial, porque calcular el haber de los últimos 20 años, se sabe que un trabajador, cualquiera sea, no hace carrera en los primeros años de su trayecto laboral y, por lo general, los últimos años son los mejores remunerados y, de hecho, es sabia nuestra 8.732 que toma esto para el cálculo del haber inicial”.

“Una cuestión que llamó la atención, que nosotros planteamos muy enfáticamente, si hoy uno tuviera que hacer rápidamente una cuenta y entraría con 20 años al municipio, estaríamos hablando de que un trabajador se va a jubilar a los 68 años, con lo cual casi medio siglo estaría aportando para jubilarse, lo que es bastante mucho”, acotó.

La dirigente planteó que la postura del gremio en relación al déficit de la Caja “es la misma que venimos manifestando desde la Multisectorial. Creemos que el déficit existe, pero hay que resaltar también que esta reforma no va a terminar con el déficit y a eso también el gobierno lo debe decir. Porque si no ¿para qué habilitan al gobernador y hasta al mismo presidente de la Caja a hacer leyes reglamentarias? Por eso desde la Multisectorial se presentó un proyecto de fideicomiso que tiene que ver con la creación de algunos aportes de otros sectores que son los sectores donde se concentra el dinero, de sectores que no aportan, como por ejemplo el juego online, los autos de alta gama; hay lugares donde se puede sacar la plata y no que este ajuste pase precisamente por la clase trabajadora. Dentro de ese marco estamos sosteniendo la lucha con la Multisectorial donde estamos más del 90% de los sectores de trabajadores involucrados en este no a la reforma, que no es caprichoso”.

Comparó al respecto que “ya sufrimos un recorte a través de la OSER que afectó también los salarios de todos los trabajadores y no queremos que esto también siga afectando la economía familiar. Para nosotros es uno de los recortes y ajustes más atroces que van a sufrir los trabajadores y también nuestro municipio se va a ver afectado porque, en el caso de la sustentabilidad o que no se pudiera solventar este déficit, se reduciría la coparticipación. La verdad es que la letra es bastante grave y nos preocupa a todos, también a los activos que creo que no están dimensionando que pueden sufrir recortes en su salario, porque obviamente al gobierno le va a convenir pagar adicionales, pagar otras sumas, porque estos adicionales y sumas no lo van a cobrar los jubilados porque no han hecho los aportes. Eso también lo dice la reforma”.

Advirtió también que “con esta reforma, en caso de darse una paritaria provincial y una vez hechos los aportes, los jubilados cobrarían los aumentos a los 60 días hábiles y no habla de retroactividad, o sea que esperarían de 3 a 4 meses y no sería retroactivo el aumento. Miren ustedes si no van a perjudicar a los jubilados. La verdad que es un ajuste que el gobierno y los legisladores debería pensar, y les pedimos ayer que voten a conciencia, porque cada artículo que voten tendrá un impacto real en la economía de las familias entrerrianas”.

En cuanto a la propuesta alternativa de la Multisectorial, explicó que “el fideicomiso tiene que ver con crear un fondo compensador desde otros lugares que no tributan como el juego online, que no tributa en Entre Ríos. Presentamos esta propuesta para ver otra opción que no sea el ajuste al salario, hoy la clase trabajadora no resiste más ajuste. Creemos que algo hay que hacer, pero no a través de esto, hay que pensar en las personas, en los trabajadores y en los jubilados que esto le trae una preocupación nueva a todo el contexto real de hoy”.

Consultada por la expectativa de que esta ronda de exposiciones se traduzca en alguna reforma al proyecto original, afirmó: “Yo tengo una expectativa de que algo de lo que hablamos sirva para modificar, porque el gobierno ya ha dicho firmemente que va a avanzar. No es que ha dicho, los escuchamos a todos y luego veremos. Podrá ser que algunas cuestiones modifiquen para el bien de todos. Creo que hay un firme paso del gobierno para hacerlo y ojalá no sean en vano estas exposiciones, porque si no quedaría como que llaman a todos para dejarnos conformes y nada más. Ojalá esto sea una escucha atenta y que pueda producir cambios en esta reforma que el gobierno ya ha dicho que va a implementar. Ojalá hayamos movido ayer sensibilidad y corazones entre los legisladores que serán quienes tendrán el poder de votar o no esta reforma, que para nosotros obviamente tiene muchas vetas de inconstitucionalidad y también es un ajuste sobre la clase trabajadora”.

Respecto de la falta de una movilización masiva de los trabajadores en rechazo del proyecto, Levrand consideró que “en primer lugar, hay una desinformación y creo que la gente hoy está en la cómoda de pensar que los gremios son los que debemos solucionar estos problemas y que para eso los representamos. Yo creo que la lucha debe ser colectiva, debe ser consolidada con todos y no con un grupo minúsculo. Los trabajadores hoy no dimensionan, por ejemplo, que trabajarán hasta los 68 años, no dimensionan que trabajarán algunos hasta los 65, no dimensionan que quienes entraron más tarde al municipio se van a jubilar con 70 años y van a cobrar un 70% de su haber, que hoy es un 82”.

Opinó que “hay un descreimiento, en primer lugar, de la clase política y de los dirigentes gremiales, pero yo no me puedo detener en eso, yo lucharé, que para eso me han elegido los trabajadores, junto con nuestro equipo, estamos en la calle, hemos demostrado conducta, hemos demostrado honestidad, y ayer en el Senado demostramos que somos un gremio que podemos parar y discutir, porque realmente hemos demostrado esto, estar siempre de este lado”.