La Quinta Fuerza brindará un concierto con temas propios y clásicos del rock

La agrupación musical entrerriana La Quinta Fuerza llevará a cabo un concierto en vivo este jueves 18 de junio a partir de las 20:30 en la Casa de la Cultura de Entre Ríos, ubicada en la intersección de las calles Carbó y 9 de Julio de la ciudad de Paraná. El objetivo de los jóvenes músicos al programar esta presentación consiste en brindar un espectáculo que incluya clásicos de diferentes épocas con composiciones de su propia autoría, con el fin de dar a conocer el desarrollo de su producción artística independiente junto a intérpretes invitados de la región.

El grupo instrumental y vocal se originó en el año 2022 a partir de la iniciativa de un conjunto de amigos unidos por su afinidad hacia las expresiones musicales, marcado por el interés y la especialización en el repertorio del rock nacional. La formación de la banda, caracterizada por la juventud de sus componentes, está integrada actualmente por Joaquín Retamar en la ejecución de la batería; Luis Dupont a cargo del teclado y las líneas de voz; Juan Pablo Dupont en el instrumento del bajo y la voz; y Máximo Pasgal en el desarrollo de la guitarra y la voz.

Para la velada del jueves, los integrantes llevarán a cabo una propuesta que contempla un recorrido amplio por canciones conocidas de la escena musical argentina, sumando piezas del ámbito internacional y las canciones que forman parte del catálogo de su propia autoría.

El evento contempla la incorporación sobre el escenario de varios músicos invitados de la zona, que intervendrán de forma colaborativa en diferentes segmentos del concierto para aportar distintos matices y sonoridades a las canciones elegidas.

Entrada libre, con colaboración a la gorra.