El Banco Central refuerza los controles a los bancos para contener el dólar

El Banco Central (BCRA) publicó este viernes una norma con la que busca contener la volatilidad en el precio del dólar. Lo hizo mediante la comunicación “A” 8311, que regula la Posición Global Neta de Moneda Extranjera (PGNME).

La normativa tiene algunos puntos que entran en vigencia desde diciembre, pero lo que llamó la atención del mercado es la última parte de la comunicación, que rige inmediatamente. Ese punto establece que los bancos no pueden subir la posición de dólares contado positiva el último día hábil de cada mes. Aunque sí pueden bajarla.

Desde el BCRA aclararon que no se cambió el tope de la PGNME, por lo que los bancos siguen habilitados a tener la misma cantidad de dólares. Además, resaltaron que la norma busca prevenir excesivas volatilidades en las posiciones de las entidades que puedan generar disrupciones en el mercado.

¿El Central busca frenar la demanda de dólar futuro?

Mientras en los bancos buscaban entender la normativa, la interpretación de los operadores apunta a que el BCRA quiere cerrar el mes en el mercado de dólar futuro con mayor tranquilidad que en julio. La entidad está muy activa en ese segmento para intentar contener expectativas de devaluación.

En el mercado de futuros, el último día del mes es clave porque fija el precio de los contratos que vencen en esa jornada. Normalmente, los bancos evalúan si la tasa les resulta conveniente para renovar su posición (probablemente, contra ventas del BCRA) o si, por el contrario, es mejor dejar caer los contratos de cobertura y comprar dólar contado.

La normativa publicada este viernes, explican los analistas, les impide a las entidades financieras tomar este último camino y cubrirse con divisas en esta última jornada de agosto. De hacerlo, incumplirían esta norma que las obliga a mantener la misma posición de moneda extranjera que el día anterior.

Así lo explicó Salvador Vitelli, jefe de Research de Romano Group, en su cuenta de X. El analista destacó el mercado de dólar futuro está relacionado con el de contado y que, cuando la tasa de futuros está por debajo de la tasa en pesos, los bancos se quedan en posiciones en moneda local para ganarse la tasa mientras cubren el riesgo cambiario con futuros de dólar. Esa operación se conoce en la jerga como “sintético”.

En las últimas semanas las tasas de los futuros llegaron a estar negativas en durante varias jornadas. Se presume que ese fenómeno se dio por las fuertes ventas del BCRA en ese segmento. Con esas condiciones, se hace más conveniente para los bancos “hacer tasa” y cubrirse con futuros.

Sin embargo, Vitelli explicó que el último día hábil del mes las Tesorerías tienen que elegir entre dos alternativas:

El BCRA puede ofrecer contratos para que los bancos renueven las posiciones sin perder la cobertura. En ese caso, el analista dijo que las entidades pedirán tasas baratas.

El BCRA no facilita la renovación de las posiciones y entonces los bancos dejan vencer los contratos y se cubren comprando dólar contado. Así, se genera una presión adicional sobre la cotización del tipo de cambio en la última rueda del mes.

Teniendo en cuenta ese panorama, Vitelli consideró que la normativa apuntaría a que no se cumpla ninguna de esas dos condiciones: el BCRA no ofrece la renovación de los contratos, pero los bancos no pueden comprar dólares para cubrirse.

“Básicamente, si buscan cobertura deberán ir a futuros a la tasa que haya (viendo si el BCRA se mete o no), o bien esperar a que termine el mes (descalzados) y cubrir el primer día hábil”, explicó. Así, completó, todas las posiciones se diferirán, ya sea a contratos de a futuro más largos o a compras de dólares a partir del lunes.

Qué es la Posición Global Neta en Moneda Extranjera

Según la normativa del BCRA, la posición global de moneda extranjera (PGNME) de los bancos equivale a la totalidad de los activos, pasivos, compromisos y demás instrumentos y operaciones por intermediación financiera en moneda extranjera o vinculados con la evolución del tipo de cambio.

Esto incluye las operaciones al contado, a término y otros contratos de derivados, los depósitos en moneda extranjera en las cuentas abiertas en el BCRA, la posición en oro, los instrumentos de regulación monetaria de la autoridad monetaria en moneda extranjera, la deuda subordinada en moneda extranjera y los instrumentos representativos de deuda en moneda extranjera.

También se computan las posiciones en dólar futuro, a las que el texto regulatorio se refiere como las operaciones a término que se celebren dentro de un acuerdo marco en el ámbito de mercados autorizados por la Comisión Nacional de Valores con la modalidad de liquidación por diferencia, sin entrega del activo subyacente negociado.

Finalmente, se considerarán los certificados de participación o títulos de deuda emitidos por fideicomisos financieros y los derechos de crédito respecto de los fideicomisos ordinarios, en la proporción que corresponda, cuando su subyacente esté constituido por activos en moneda extranjera.