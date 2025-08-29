Elecciones en Agmer: el CGE habilitó el ingreso a las escuelas para dar a conocer propuestas

A través de la circular Nº 14/2025, y en el marco de las actividades proselitistas de cara a las elecciones del próximo 25 de septiembre para renovar autoridades de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), el Consejo General de Educación (CGE) autorizó a representantes del sindicato “a ingresar a los establecimientos educativos de la provincia a los efectos de llevar adelante la presentación de sus propuestas, en el marco del proceso electoral previsto para el día 25 de septiembre de 2025”.

La circular agrega: “Dichas actividades podrán realizarse durante la jornada escolar, debiendo desarrollarse de manera que no entorpezcan el normal dictado de clases ni la organización institucional de cada establecimiento. A tales efectos deberán coordinar con las instituciones educativas e informar con suficiente antelación”.

Educación autorizó también la utilización de las instalaciones de las escuelas el día 25 de septiembre, entre las 8 y las 18, “con el objeto de llevar adelante el acto electoral”.

Y señaló que las Direcciones Departamentales de Escuelas “tendrán a su cargo el seguimiento y control”, debiendo “estar a disposición para atender cualquier eventualidad vinculada, así como también señalar cualquier incumplimiento”.

A principios de este mes, el CGE había habilitado la realización de asambleas docentes en las escuelas de una hora por turno para definir los mandatos que llevarán los congresales al congreso que la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) para definir representación del sindicato en la vocalía de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), el organismo que suplantó al Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper). Ese congreso se realizó el 7 de agosto y concluyó con la decisión de ocupar la vocalía y designar a Eduardo Franco Weiss para cumplir esa función.

El gremio había efectuado una presentación para que habilite la realización de asambleas escolares, instancia previa a definir los mandatos por seccional para el congreso del gremio. La presidenta del Consejo de Educación, Alicia Fregonese, elevó el pedido a la Secretaría de Trabajo.

La nota de Fregonese al secretario de Trabajo, Mariano Camoirano, refiere que “con el objeto de armonizar el ejercicio del derecho sindical con la garantía del derecho a la educación del cuerpo estudiantil, se sugiere autorizar, por única vez y en excepción a la normativa vigente, la realización de las asambleas informativas” entre martes y miércoles, de una hora de duración, al “inicio o al final del correspondiente turno escolar”.

La petición se concretó en función de la vigencia de una circular que prohíbe la realización de asambleas escolares en horario de clase.

“El Gobierno habilitó asambleas de una hora por turno; este martes a la noche en las escuelas nocturnas; y mañana, miércoles, en las escuelas diurnas”, indicó Guillermo Zampedri, secretario gremial de Agmer. “Las asambleas van a ser de una hora por turno, no de dos horas”, amplió.

En mayo último, el Concejo General de Educación (CGE) decidió poner límites a la realización de las asambleas docentes en las escuelas y dictó una disposición que establece que deben realizarse fuera del horario de clases.

A través de la resolución Nº 1.431, dictada el 19 de mayo, Educación resolvió establecer que “toda actividad, ocupación, acción y/o uso de establecimientos educativos públicos de todos los niveles y modalidades de gestión estatal, que implicare la realización de asambleas o reuniones de personal” deberán finalizar “quince minutos antes del inicio de la jornada escolar o bien, comenzar después de transcurridos quince minutos de la finalización del horario de clases; no pudiendo en ningún caso, desarrollarse en horario de prestación del servicio educativo”.

La norma estableció además que las asambleas deberán ser notificadas a las autoridades escolares “donde los agentes prestan servicios, por medio fehaciente con 24 horas de anticipación a la fecha de su realización”. Y agrega: “En ningún caso, ante la realización de las asambleas o reuniones de personal detalladas precedentemente, podrá ingresar al establecimiento escolar, personal ajeno al mismo; siendo responsabilidad de la autoridad escolar, velar por el cumplimiento de ello, en resguardo de las personas y los bienes del establecimiento educativo bajo su dirección”.

El artículo 4º señala que “la autoridad escolar deberá, en caso de constatar incumplimientos a las directivas impartidas en la presente, dar inmediata intervención a la Dirección Departamental de Escuelas de la jurisdicción”. Agrega que “el incumplimiento de lo aquí dispuesto dará lugar a la aplicación del régimen disciplinario vigente, así como también al descuento de las horas no trabajadas”.

La Ley Nº 11.202, que creó la obra social, estableció que la conducción será encabezada por un presidente –el abogado Mariano Gallegos-, un vicepresidente –el médico odontólogo Ricardo García-, y dos vocales, uno en representación de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) –que ya nominó a la pediatra Flavia Maidana- y otro designado por Agmer, que todavía no resolvió postura.

El último congreso de Agmer, realizado el 3 de este mes en Villaguay, no llegó a acordar una postura común. Se pospuso para un nuevo encuentro, aun sin fecha. En medio, se inició el proceso electoral en el sindicato, con fecha límite para inscripción de listas para el próximo 1º de agosto, por lo cual, estiman en el gremio, el nuevo congreso para definir qué postura adoptar ante la OSER se haría a mediados del mes entrante.

(Fuente: Entre Ríos Ahora)