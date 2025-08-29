Nuevos allanamientos en Andis y la droguería Suizo Argentina

Múltiples allanamientos se realizan en estos momentos en sedes de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y de la droguería Suizo Argentina. El operativo se realizó a raíz de los audios que se filtraron de Diego Spagnuolo, quien habla del pago de coimas.

Ayer, Spagnuolo presentó ante la Justicia Federal el nombre de los dos abogados que llevarán el caso: el ex funcionario designó a Juan Aráoz de la Madrid e Ignacio Rada Schultze como sus representantes legales en la causa que tiene delegada el fiscal federal Franco Picardi. Hasta el momento, se trataría del único involucrado que cuenta con una defensa designada.

Una de las sede allanadas por la Policía de la Ciudad se encuentra en la calle Hipólito Irigoyen, en la zona del Congreso de la Nación. También hay un opoerativo similar en un edificio que se encuentra en la avenida Rivadavia, publicó Infobae.

Nota en desarrollo...