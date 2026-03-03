El ENARGAS eliminó la segmentación de usuarios y creó un régimen único de subsidios

El Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) aprobó un nuevo procedimiento informativo para implementar el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) y dispuso la eliminación de la segmentación de usuarios en tres niveles. Con esta decisión, el organismo unificó a los beneficiarios en una sola categoría destinada a quienes requieren asistencia para cubrir el consumo indispensable.

La medida quedó formalizada a través de la Resolución 101/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial. A partir de esta disposición, se deja sin efecto el esquema anterior que dividía a los usuarios en N1, N2 y N3, reemplazándolo por un sistema único de alcance nacional.

Alcance del nuevo régimen

Según lo establecido por ENARGAS, el nuevo esquema incorpora también a los usuarios de gas licuado de petróleo (GLP) por redes al régimen de subsidios. Además, mantiene los bloques de consumo base de gas natural que ya estaban vigentes, sobre los cuales se aplicarán las bonificaciones correspondientes.

La normativa elimina el programa de Tarifa Social Federal de Gas y las bonificaciones específicas destinadas a entidades de bien público. Esos beneficiarios quedarán integrados dentro del esquema unificado del SEF.

El organismo regulador también derogó resoluciones anteriores que establecían mecanismos de información diferenciados para entidades sociales y distribuidoras de GLP, según la Agencia NA.

Nuevos controles y facturación

Como parte del procedimiento, ENARGAS dispuso modelos actualizados de declaraciones juradas que deberán presentar las empresas prestadoras y subdistribuidoras para verificar los volúmenes de consumo alcanzados por el régimen.

El esquema contempla bonificaciones generales sobre el precio del gas y un descuento adicional extraordinario de hasta el 25% durante 2026 para los usuarios incluidos en el sistema focalizado.

Las modificaciones administrativas y técnicas comenzarán a aplicarse a las facturaciones emitidas desde el 1 de febrero de 2026, según lo establecido en la resolución oficial.