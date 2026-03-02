Femicidio seguido de suicidio en Concordia: identificaron a la víctima y al agresor

Priscila Macarena Alanis, de 33 años, fue asesinada en Concordia por su pareja, Alcides Alfredo Yedro, de 31, quien luego del crimen se quitó la vida. El femicidio seguido de suicidio se conoció este lunes, alrededor de las 14.30, en el barrio Los Pájaros.

Se supo que era una pareja con 10 años de convivencia, sin hijos en común. Los investigadores, a través de entrevistas a familiares, conocieron que la pareja se había separado en noviembre y que retomaron el vínculo hace un mes.

Según informó la Policía local, vecinos de la zona dieron aviso de un conflicto en una vivienda ubicada en calle Los Jilgueros y Las Palomas. Al llegar al lugar, los uniformados de la Comisaría Séptima se encontraron con una escena del crimen terrible y una autodeterminación.

La mujer estaba tendida en una cama con heridas de arma blanca. Había recibido al menos dos apuñaladas en el pecho. Muy cerca de ella se encontraba el cuerpo de su esposo, el agresor, quien puso fin a su vida por ahorcamiento.

Según supo ANÁLISIS, en la Justicia no existían antecedentes de denuncias por violencia de género o familiar. En tanto, un vecino entrevistado contó que el sábado al mediodía oyó una fuerte pelea entre la pareja en el patio de la finca.

Finalmente, la policía entrevistó a los tres hermanos de la mujer víctima, quienes refirieron que el último contacto que tuvieron con Alanis fue el viernes y que ya el sábado perdieron todo contacto. No respondía a sus mensajes y llamados.

Esos datos aportados por el vecino y familiares sugieren que el femicidio haya ocurrido el sábado.