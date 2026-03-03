Básquet: La Unión festejó sobre el final frente al puntero

Luego del traspié frente a Central Entrerriano, La Unión de Colón festejó en condición de local y por la mínima, fue 78 a 77, ante el puntero, Provincial de Rosario, por una nueva fecha de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet. Longoni con 20 puntos de valoración fue el jugador destacado del equipo local, mientras que en la visita Boccia con 17 fue el más valorado y además el goleador del juego con 20 puntos.

Las acciones en el Delasoie

El encuentro comenzó en favor de la visita que, si bien en los primeros minutos sufrió porque La Unión fue más fino frente al aro, luego supo encontrarse con su juego, convertir y defender fuerte forzando a los errores del local. Los de Rosario habían llegado a imponer una ventaja por más de 10 puntos, pero los locales se despertaron y con dos conversiones desde el perímetro sumaron para acercarse. Provincial cerró los primeros diez minutos arriba por 26 a 31.

El segundo período fue más claro. Desde el inicio, el equipo de Gatti marcó la diferencia, a paso firme, intenso en la parte defensiva y preciso frente al aro. Sumó y se alejó en el marcador. Sobre el final, los de Guastavino reaccionaron, jugaron mejor y pasando la pelota convirtieron para sumar en el tanteador, pero aun así se fueron al descanso abajo por 44 a 50.

El tercer cuarto fue para Provincial, que volvió con la cabeza puesta en llevarse el juego. Intensificó su defensa, dominó el juego y dejó con pocas oportunidades al anfitrión que se veía en problemas. Sin Caire desde el primer período, debido a una molestia física, al Rojo le costó encontrarse con el aro y sufrió en los errores y pérdidas de pelotas claves, cerrando el tercero abajo por 56 a 68.

El final no tuvo cierre hasta la última bola. Lo que parecía ser un triunfo visitante, poco a poco y en silencio empezó a inclinarse para el lado local. Con un gran desempeño colectivo, La Unión recuperó la sonrisa después de los errores.

Guido Cabrera, a falta de 10 segundos y con el tanteador en contra por 75 a 77 convirtió un triple decisivo para hacer delirar al Carlos José Delasoie y dar vuelta la historia hasta quedarse con el triunfo por 78 a 77.