Se cumple el segundo día de paro docente y se estancan las negociaciones

Este martes 3 de marzo se cumple el segundo día de paro docente en Entre Ríos y las negociaciones salariales no presentan avances concretos. En las últimas horas, los gremios recibieron una nueva oferta salarial, que fue rechazada. El gobierno anunció que pagará el incremento de todos modos y ratificó que se descontarán los días no trabajados. A las 9.30 habrá una conferencia de prensa de los sindicatos.

Si bien el ciclo lectivo comenzó este lunes de acuerdo al calendario educativo, lo cierto es que muchos estudiantes de distintos niveles aún no han regresado a las aulas.

El lunes los sindicatos de la provincia adhirieron al paro nacional convocado por Ctera contra medidas del gobierno nacional y por la falta de avances en las negociaciones salariales en las provincias. Este martes el paro es provincial y obedece al rechazo a las propuestas oficiales, que no conformaron a los sindicatos.

Este lunes hubo una audiencia en la Secretaría de Trabajo en Paraná, con la presencia de las autoridades del Consejo General de Educación (CGE) y dirigentes de los cuatro gremios de maestros con representación en la provincia: Agmer, AMET, Sadop y UDA.

La propuesta presentada consiste en un aumento de 60.000 pesos a través del Fopid (36.000 pesos) y Conectividad (24.000 pesos), un incremento del 50 por ciento de la Ayuda Escolar, una suba de 30.000 pesos a los jubilados, un salario de bolsillo mínimo garantizado de 750.000 pesos, prioridad en el acceso a créditos del IAPV para los trabajadores de la educación y un bono de 25.000 destinado a los maestros con más de 10 años de servicio.

Desde Casa de Gobierno se informó que, aunque fue rechazado por los gremios, el aumento se abonará de todos modos por complementaria con el sueldo de este mes. Luego de precisar que este lunes se presentó a trabajar el 54 por ciento de los maestros, se ratificó que se mantiene la política de descontar los días no trabajados. Desde Agmer, se informó una adhesión al paro del 85 por ciento.

Para las 9.30 está prevista una conferencia de prensa de los sindicatos en la sede de AMET.