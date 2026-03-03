Vicente Taborda le abrió las puertas a regresar a Boca: “¿A quién no le gustaría ganar títulos allá?”

Mientras Boca sufre la falta de un volante ofensivo de sus características, Vicente Taborda tuvo un fenomenal arranque del 2026 en el fútbol griego, convirtiéndose en una pieza clave de su equipo gracias a su aporte goleador. Tras abandonar el Xeneize en agosto a cambio de cerca de cinco millones de dólares, el entrerriano dio una entrevista en la que no cerró las puertas a un futuro regreso al cuadro de la Ribera.

“Soy hincha del club, siempre voy a querer jugar ahí, ¿a quién no le gustaría ser protagonista y ganar títulos con Boca?”, declaró el oriundo de Gualeguay en diálogo con DSports Radio.

Si bien en un inicio la adaptación le fue muy complicada y el entrenador Rafa Benítez le daba casi nulas oportunidades, este año el ex Platense tuvo la chance y la supo aprovechar, catapultándose al 11 inicial en siete de los 10 partidos que disputó, anotando cuatro goles y repartiendo dos asistencias en el proceso, e incluso siendo clave en el pase de su equipo a los octavos de final de la Europa League.

Surgido de Boca Predio, el enlace no tuvo demasiadas oportunidades y jugó 17 partidos vestido de azul y oro sin incidir en goles. El más recordado fue la final de la Copa Libertadores 2023, entrando en la segunda mitad del tiempo extra como manotazo de ahogado de Jorge Almirón para dar vuelta el encuentro. Lo más curioso es que ese fue el único duelo que jugo en dicho certamen.

El otrora futbolista de Platense habló también de Tomás Aranda, un jugador que por sus características hace acordar a él y comienza a irrumpir en su anterior equipo, aconsejándole disfrutar y seguir jugando como lo viene haciendo y asegurando que “de continuar jugando así de bien, será titular más pronto que tarde”.