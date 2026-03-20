Aumento de las deudas: la morosidad de los créditos no bancarios aumentó un 27% durante enero

Producto de la volatilidad de tasas y los bajos ingresos, la mora de las familias es cada vez más alta. En enero, creció por decimoquinto mes consecutivo y alcanzó el 10,6%, su nivel más alto en más de dos décadas, según un informe de 1816. Aunque el dato más alarmante está por fuera del sistema bancario tradicional, debido a que en las entidades no financieras la irregularidad ya supera el 27%. El incumplimiento en el pago de los créditos comienza a golpear con dureza en las fintech, tal como el caso de Ualá que estuvo en agenda en los últimos días.

"Parte de la diferencia entre la mora de entidades financieras y no financieras puede atribuirse a las tasas", destacó 1816 en su informe. En ese sentido, si bien las tasas activas bajaron un poco en 2026, la entidad exhibió que en febrero la Tasa Efectiva Anual (TEA) real promedio de los préstamos personales alcanzó el 40% en entidades financieras y probablemente haya rondado el 150% en no financieras. Además, agregó, el Costo Financiero Total (CFT) es mucho más alto.

"Dado que los créditos personales suelen ser a tasa fija y tienen una duración promedio de 2,5 años -dato de entidades financieras-, si la inflación se reduce muy rápido, los hogares tendrán más problemas para repagar", aseguraron. Es que, mientras antes se "licuaba" el valor del préstamo y los salarios crecían más o menos a la par de inflación, en caso de desaceleración de precios la cuota se tornaría más cara en términos reales.

Alto nivel de mora: el caso de Ualá

En medio de este contexto, comenzaron a aparecer señales de alerta en una de las fintech más grandes del país: Ualá. El problema llegó por el nivel de mora y su composición: en la semana trascendió que los impagos rondaban el 43% en el segmento bancario y que en el negocio no financiero el número escalaba hasta un 63%, aunque desde la propia empresa salieron a desmentir estos números. Además, en las redes los usuarios reportaron dificultades para retirar o disponer de su dinero desde la billetera virtual. Y, si bien no hubo confirmación de un problema sistémico, el ruido apareció en un momento en el que la mora escala y la liquidez es acotada en el sistema financiero.

Desde la fintech fundada por Pierpaolo Barbieri afirmaron a Ámbito que parte de los indicadores elevados responden a su proceso de transformación, ya que después obtener licencia bancaria, la firma dejó de originar créditos desde su estructura fintech y migró los préstamos de mejor performance al banco. "Esto implica que en esa cartera residual del Proveedor de Servicios de Pago (PSP) quedan principalmente clientes en mora, sin el ingreso de nuevos créditos que compensen con pagadores en situación 1. Esto distorsiona significativamente el indicador", detallaron.

En ese sentido, profundizaron: "Hablando específicamente del banco, los valores presentados al BCRA desde las entidades financieras suelen aplicar la práctica de write-off, mediante la cual, luego de determinado tiempo de incobrabilidad, eliminan de sus balances los créditos impagos. Es un proceso estándar. Ualá recién comenzará a implementar este mecanismo en 2026, por lo que esos casos continúan reflejados en su cartera".

Además, resaltaron que si se utilizara el mismo criterio que el resto del sistema, la morosidad febrero del banco Ualá 2026 se ubicaría en torno al 17%, un nivel excesivamente alto, aunque "intermedio" respecto de los valores observados en el agregado de banca retail y fintechs. A modo de ejemplo, Naranja X -unidad digital del Grupo Financiero Galicia- reportó una cartera irregular del 9% en el mismo período.

Semanas atrás, Barbieri dijo, en una entrevista con Bloomberg en Línea, que "no hay ningún sistema financiero mundial que se pueda sostener con una tasa real post inflación del 30 al 40%". Si bien el empresario sostuvo que “lo peor de la mora parece haber quedado atrás” hacia fines de 2025 y proyectó que 2026 sería un año de mayor normalización, esa mejora todavía no logra reflejarse en los datos.

A su vez, desde la empresa aseguraron que el endurecimiento de las políticas de crédito generó un menor otorgamiento de préstamos. "Como resultado, se produjo un doble efecto: por un lado, a medida que se cancelan los créditos en mejor situación, aumenta el peso relativo de los casos en mora dentro del stock; por otro, el contexto de tasas elevadas reduce la demanda de crédito por parte de perfiles de menor riesgo".

Previo al "run-run" en las redes, Ualá cerró una ronda de inversión de u$s195 millones con el objetivo de acelerar su crecimiento en México y Colombia. La fintech de Barbieri acumula más de u$s9,2 millones de préstamos otorgados en la región. Y registró pérdidas netas de u$s104 millones en 2022, u$s159 millones en 2023 y u$s167 millones en 2024, según reportó al regulador británico, donde está domiciliada su empresa matriz Bancar Technologies Limited.

Más allá del caso puntual, el dato estructural es que la morosidad sube en todo el sistema y en todos los segmentos. El informe de 1816 destacó que el 100% de los principales bancos del país registraron aumentos en enero pese a una cierta estabilización en el costo del endeudamiento en pesos.