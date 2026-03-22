La preocupación por la economía y la generación del empleo lideran las preocupaciones de los argentinos

Imagen de archivo de personas postulándose frente a la Oficina Municipal de Empleo de Paraná, para los entrenamientos laborales.

La preocupación por la economía, y más específicamente por la generación del empleo y la evolución de los salarios reales, crece en la Argentina, y ello se refleja en la última encuesta de QMonitor, elaborada por QSocial Big Data, que advierte sobre una erosión de la confianza en la gestión económica del Gobierno y una reconfiguración del escenario político.

Con niveles de desaprobación que alcanzan el 72% en el conurbano bonaerense (GBA) y el 55% en la Ciudad de Buenos Aires, el reporte da cuenta de un cambio de humor, en un contexto en el que el impacto del ajuste económico empieza a pesar más en la opinión pública, publicó la agencia Bloomberg.

En esa línea, crece el rechazo a las políticas oficiales: un 39% de los encuestados manifestó estar “nada de acuerdo” con la idea de que las medidas sean necesarias, aunque impliquen costos en el corto plazo, mientras que otro 16% dijo estar “poco de acuerdo”. A esto se suma un fuerte escepticismo sobre el futuro: el 40% considera que el esfuerzo actual “no valdrá la pena”, y un 16% adicional tiene bajas expectativas.

Cabe resaltar que, aunque la valoración positiva de la situación económica cayó del 42% al 25% entre diciembre y febrero, la negativa también cedió del 44% al 36%. Lo que creció en cambio, fue la percepción “regular” del andar de la actividad, que pasó del 14% al 38% en el mismo lapso.

La oposición, con mala imagen

El informe también expuso que la crisis de confianza no se limita al oficialismo. La oposición atraviesa su propio deterioro: el 74% desaprueba su desempeño y más de la mitad de los consultados (53%) la considera “nada preparada” para gobernar en 2027.

Fuente: QSocial Big Data.

En términos electorales, el estudio proyecta una caída en la intención de voto de Milei, que baja al 40% (desde el 45% en enero), mientras que Axel Kicillof se ubica en el 28%, también en retroceso.

Las principales preocupaciones de los argentinos

Uno de los puntos centrales del informe es el cambio en las prioridades de la sociedad. La preocupación ya no pasa por variables abstractas, sino por el impacto concreto en el bolsillo. El 35% señala como principal demanda el aumento de los salarios reales, mientras que el 24% pone el foco en la generación de empleo.

Fuente: QSocial Big Data.

En paralelo, emerge un debate de fondo sobre el rumbo económico: el 45% de los encuestados cree que el Gobierno debería priorizar el bienestar social, incluso si eso implica resignar el objetivo de equilibrio fiscal. Este dato refleja una tensión creciente entre la consolidación macroeconómica y las urgencias sociales, destacó la agencia Bloomberg.

El deterioro del poder adquisitivo aparece como uno de los factores más determinantes del malestar. El 69% percibe que los precios aumentaron “mucho” o “bastante” en el último mes, y el 74% asegura haber tenido que recortar gastos para llegar a fin de mes.

Recortes en el consumo

Ese ajuste en el consumo se traduce en datos concretos: el 66% de los argentinos no compró ropa o calzado en el último mes y el 86% evitó la compra de electrodomésticos, evidenciando una fuerte retracción del consumo masivo.

En este contexto, el informe de QMonitor también detecta una transformación en la conversación pública, con la aparición de nuevas voces opositoras que ganan visibilidad, especialmente en el plano digital. Este fenómeno se combina con una ciudadanía cada vez más exigente, que evalúa la gestión no por sus promesas o indicadores macro, sino por su impacto directo en la vida cotidiana.