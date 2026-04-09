Dólar 2026: cuáles son las proyecciones privadas hasta fin de año

Los analistas del mercado volvieron a moderar sus proyecciones para el dólar en el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado este miércoles por el Banco Central (BCRA), en un contexto de pax cambiaria en plaza oficial desde hace varios meses.

De acuerdo con el informe, la mediana de las proyecciones ubicó al dólar mayorista en $1.420 para el promedio de abril de 2026, lo que implica un recorte de $32 frente al REM anterior. El relevamiento surge de las estimaciones realizadas por consultoras, bancos y centros de investigación que participan del relevamiento mensual del BCRA.

Qué espera el mercado para el dólar en 2026 Hacia adelante, el consenso del mercado continúa mostrando una trayectoria de subas graduales para el tipo de cambio oficial, aunque con un ritmo más moderado que en relevamientos previos.

Las nuevas proyecciones del REM indican que el dólar mayorista alcanzaría los $1.700 en diciembre de 2026, lo que implicaría una suba interanual del 17,4%: no solo por debajo de las estimaciones previas, sino también muy inferior a la inflación proyectada para el año (29,8%), publicó Ámbito.

En tanto, entre los analistas con mejor desempeño histórico —el denominado Top 10 del REM—, el pronóstico es incluso más bajo: $1.633 por dólar para fin de año, reforzando la idea de una dinámica cambiaria contenida.