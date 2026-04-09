Proyecciones privadas advierten que la inflación llegará al 2% recién en el mes de agosto

Los gurúes de la city volvieron a empeorar sus pronósticos de inflación en marzo, ya con la guerra de Medio Oriente en curso, que amenaza con recalentar los precios a lo largo y ancho del mundo. Según los "mejores estimadores", en 2026 los aumentos de precios serían mayores a los de 2025.

Este miércoles el Banco Central (BCRA) publicó un nuevo Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), realizado entre el 27 y el 31 de marzo, con la participación de 34 consultoras y centros de investigación, y 12 entidades financieras. Para el sector privado, los precios aumentaron 3% el mes pasado, cuando en el REM previo habían previsto un 2,5% para el mismo período.

Hacia adelante, las proyecciones indican que la inflación recién perforará el 2% mensual en agosto, tres meses después de lo que se esperaba en el reporte anterior. Asimismo, el mercado estima que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulará un ascenso del 29,8% en 2026. Vale recordar que el año había comenzado con una expectativa del 22,4%.

Por su parte, el "Top 10" distinguido por el BCRA debido a la precisión de sus estimaciones viejas, ve una inflación de 31,8% para este año, que superaría el 31,5% de 2025.