El Gato Negro Cultural abre una nueva edición de su ciclo de cine

El espacio cultural Gato Negro iniciará su programación cinematográfica de 2026 con la proyección de La Doncella, film dirigido por el realizador surcoreano Park Chan-wook, este domingo 4 de enero a las 19, en su sede de Tucumán 355, en la ciudad de Paraná. La actividad se desarrollará en el marco de un nuevo ciclo mensual de cine impulsado por el espacio durante el verano.

La función forma parte de una iniciativa que propone recorridos curados en torno a distintos ejes y géneros cinematográficos. En esta oportunidad, el ciclo inaugura el nuevo año con una selección de películas de tono erótico y thriller psicológico, pensadas para acompañar el clima de la temporada y generar espacios de encuentro en torno al cine de autor.

Estrenada en 2016, La Doncella es una producción surcoreana ambientada en la Corea ocupada por Japón durante la década de 1930, inspirada en la novela Falsa identidad de la escritora galesa Sarah Waters, aunque con un traslado de época y geografía que redefine el relato original. La historia se centra en un elaborado plan de estafa que involucra a una joven carterista, Sook-hee, reclutada para desempeñarse como criada de una heredera japonesa con el objetivo de facilitar un matrimonio fraudulento y apropiarse de su fortuna. A medida que avanza la trama, los engaños se ven alterados por vínculos afectivos y traiciones.

El film cuenta con guion de Park Chan-wook y Jeong Seo-kyeong, con aportes de la propia Sarah Waters, música de Jo Yeong-wook y dirección de fotografía de Chung Chung-hoon. La duración es de 145 minutos.

La entrada tendrá un valor de $2.000 y podrá abonarse en puerta.