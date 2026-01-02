Últimos días para inscribirse al Concurso Ópera Prima

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) mantiene abierta hasta el 9 de enero de 2026 la inscripción al Concurso Ópera Prima 2025, una convocatoria destinada a productores mayores de 18 años que trabajen junto a directores que aspiren a realizar su primer largometraje de ficción. La iniciativa se canaliza a través de la plataforma Incaa en línea, se desarrolla a nivel nacional y apunta a impulsar la producción de nuevas películas, acompañando el surgimiento de talentos y proyectos inéditos dentro del cine argentino mediante un sistema de premios que permite avanzar en la concreción de obras audiovisuales de largo formato.

El concurso está orientado específicamente a proyectos de largometrajes de ficción que se encuentren en etapa de desarrollo y que representen la primera experiencia de dirección en ese formato para los realizadores involucrados. En ese marco, el rol del productor adquiere un lugar central, ya que la convocatoria busca fortalecer su capacidad de gestión y acompañamiento creativo. Desde el Incaa señalaron que el concurso busca generar condiciones concretas para que ideas originales puedan transformarse en películas.

De acuerdo a lo establecido en las bases, serán seis los proyectos seleccionados como ganadores, y cada uno recibirá un premio de 250.000 dólares estadounidenses, destinados a acompañar el proceso de producción del largometraje. El monto previsto busca garantizar una base de financiamiento significativa para que las propuestas elegidas puedan desarrollarse con criterios profesionales.

El plazo de presentación se encuentra habilitado hasta las 14 horas del 9 de enero de 2026, inclusive, sin excepciones. Desde el organismo afirmaron que no se aceptarán proyectos enviados fuera del período establecido. Para realizar consultas específicas sobre el Concurso Ópera Prima 2025, comunicarse a concursospromocion@incaa.gob.ar y para las consultas técnicas vinculadas al uso de la plataforma escribir a enlinea@incaa.gob.ar