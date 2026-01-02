El Almacén inaugura el año con un recital de bandas locales

El espacio cultural Almacén de los 33 abrirá su agenda artística de 2026 este viernes 2 de enero, desde las 21, con un recital a cargo de las bandas locales Gema y Eter. El encuentro se desarrollará en la esquina de Bavio y Courreges de Paraná, con el propósito de dar inicio al año con una actividad centrada en la música en vivo, la difusión de producciones propias y el acompañamiento a proyectos artísticos de la escena local.

La jornada marcará el primer evento del año del espacio, que retoma su programación con una apuesta al rock y a las composiciones originales. En este marco, Eter presentará su repertorio de hard rock, construido a lo largo de una década de trayectoria en la ciudad. La banda está integrada por Fabián Pérez en guitarra y voz, Adriano Paganetto en batería, Juan Pablo Meydac en guitarra, Kevin Hirschfeld en teclados y coros, y Carlos "Pepe" García en bajo.

También formará parte de la fecha el power trío Gema, integrado por Mariano Blas Nicolás en voz y guitarra, Leopoldo Papasodaro en bajo y coros, y Emiliano Giorda en batería.

El recital contará además con la cantina del Almacén en funcionamiento durante toda la jornada, como parte de la propuesta integral del lugar.

La entrada será libre y gratuita, con la posibilidad de colaborar con un aporte a voluntad.