Se presentó en Paraná el libro "Educar para la no violencia – Formar para la paz y la convivencia"

Carlos Pais presentó su libro "Educar para la no violencia – Formar para la paz y la convivencia".

En el Hotel Howard Johnson Mayorazgo de Paraná tuvo lugar la presentación del libro “Educar para la no violencia – Formar para la paz y la convivencia”, del profesor Hugo Pais. La actividad fue organizada por la Fundación para el Desarrollo Entrerriano Gobernador Raúl Lucio Uranga, bajo la coordinación de su presidenta, Nélida Durana de Uranga, y del secretario, Lic. Nicolás Loza.

Durante el encuentro, el autor ofreció una disertación en la que analizó los desafíos actuales del sistema educativo frente a la violencia, la construcción de la paz y la convivencia.

La propuesta convocó a un público atento y participativo, que acompañó con interés la exposición y abrió un espacio de intercambio en torno a una temática de gran vigencia y trascendencia social.