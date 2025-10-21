Alerta en Paraná: una joven denunció que un hombre quiso subirla a una camioneta

“Tengan cuidado con las nenas que anden solas en zona Paracao”, advirtió la víctima.

Una joven de 25 años de Paraná denunció en las últimas horas que un hombre la quiso subir a una camioneta blanca. Ocurrió este lunes en calle Bevilaqua, entre Balcar y Avenida de las Américas, en la zona sur de la ciudad.

Según la denuncia, que circuló en las redes sociales y también radicó en la comisaría 13º, la joven se encontraba caminando alrededor de las 13.50 horas de este lunes por el lugar cuando “un hombre de tez blanca, entre 30 y 35 años, cabello color castaño, corto, tocó bocina varias veces, y me decía ‘para dónde vas’, ‘te llevo’, ‘querés que te alcance’”.

“Me quiso levantar un p… de 30/35 años en una camioneta (…) siguiéndome al lado de donde estaba caminando. Yo estaba lejos de la camioneta y ni me acerqué (…) Cuando le contesté mal y vio gente, llegando a Av. de las Américas, se fue rápido por la avenida”, relató la víctima en redes sociales.

Y añadió una advertencia para las familias de las inmediaciones: “Tengan cuidado con las nenas que anden solas en zona Paracao”. Acompañó la publicación con una foto del rodado.

La denunciante relató que “otras amigas pasaron algo similar”, informó el sitio Policiales y Judiciales.

El acusado estaría identificado con las iniciales P.S., domiciliado en inmediaciones de avenida Ramírez y Noacco.

Ante la consulta de Ahora.com, desde la comisaría que recibió la denuncia se limitaron a informar que elevaron el caso a la Fiscalía, donde continuaba la investigación.