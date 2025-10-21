Elecciones 2025: desplegarán 3.500 efectivos en Entre Ríos para custodiar las urnas

De cara a las legislativas, ya comenzó el despliegue del Comando Electoral, encargado de custodiar urnas, boletas y locales de votación.

De cara a las legislativas, ya comenzó el despliegue del Comando Electoral, encargado de custodiar urnas, boletas y locales de votación. En Entre Ríos, el operativo contará con 3.500 efectivos y más de 200 vehículos, según confirmó el jefe del distrito electoral.

Este domingo 26 de octubre se realizarán las elecciones legislativas nacionales 2025, en las que se renovarán 127 bancas en la Cámara de Diputados y 24 en el Senado, correspondientes a la mitad de los diputados y un tercio de los senadores.

Como principal novedad, estos comicios marcarán la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) a nivel nacional, lo que implicará cambios en la logística electoral y en los procedimientos de custodia y recuento.

Según se informó oficialmente, mediante el Decreto N° 336/2025, el Poder Ejecutivo Nacional dispuso el inicio del despliegue del Comando Electoral, bajo la coordinación del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. El general de brigada Cristian Pablo Pafundi fue designado como comandante del operativo, encargado de coordinar las tareas de seguridad de los comicios conforme al Código Electoral Nacional.

Custodia y resguardo del material electoral

El operativo abarca la vigilancia de locales de votación, la custodia de urnas y de las Boletas Únicas de Papel, así como la protección de las sedes e infraestructuras utilizadas para el procesamiento de datos del escrutinio.

Además, incluye la custodia descentralizada del material electoral en cada distrito, desde su distribución hasta el cierre definitivo del recuento. Estas tareas se coordinan junto al Ministerio del Interior, la Dirección Nacional Electoral, la Cámara Nacional Electoral y el Correo Argentino.

Despliegue en Entre Ríos

En Entre Ríos, el jefe del Comando II Brigada Blindada “General Justo José de Urquiza”, Francisco José Cajal, explicó a Canal Once que “en las ocho secciones electorales, entre fuerzas armadas, de seguridad y policiales, se desplegarán 3.500 hombres y más de 200 vehículos para garantizar la seguridad de las elecciones”.

“Es un operativo de gran trascendencia para el Ejército Argentino porque se desplegará el 100% de nuestro personal”, agregó.

Seguridad de la Boleta Única de Papel

El nuevo sistema de Boleta Única de Papel (BUP) introduce una mayor responsabilidad logística para las Fuerzas Armadas, encargadas de asegurar las boletas desde su distribución hasta el cierre de los comicios.

“La Boleta Única de Papel implica un nuevo rol de las Fuerzas Armadas para asegurar las boletas desde que se distribuyeron desde Buenos Aires hace dos semanas y permanecen bajo custodia de la Policía Federal desde su llegada a la Secretaría Electoral”, precisó Cajal.

El material será distribuido a partir del viernes junto a las urnas hacia las escuelas donde funcionarán las mesas de votación. “El personal de las fuerzas armadas pernoctará en los establecimientos escolares para garantizar la seguridad del material electoral y estar listo al inicio de la jornada del domingo”, detalló.

Coordinación y centro de operaciones

El comandante explicó además que “el personal del Ejército se repliega el sábado a las escuelas para recibir las urnas y las boletas, y el domingo, a primera hora, está listo para el arribo de las autoridades de mesa y los fiscales de partidos”.

El operativo contará con un Centro de Operaciones Táctico, desde donde se supervisará y coordinará en tiempo real la seguridad de todo el proceso electoral.

“El centro estará operativo desde el jueves, con un tablero de control y ayudas informáticas desplegadas para garantizar la seguridad de los comicios”, precisó el jefe militar.

Por último, Cajal recordó que “anteriormente, cada partido llevaba sus propias boletas a las mesas electorales; ahora, la responsabilidad de custodia recae íntegramente sobre las Fuerzas Armadas”.