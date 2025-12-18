La “supergripe” H3N2 llegó a Chile y el Malbrán analiza varias muestras para saber si está en Argentina

Las novedades sobre la supergripe H3N2 se actualizan minuto a minuto por el rápido avance que está teniendo la nueva cepa, el subclado K, que ha provocado una ola de internaciones en los países que tienen circulación del virus. Este jueves por la tarde el Ministerio de Salud de Chile informó que se ha detectado el primer caso en ese país. Y en Argentina se analizan muestras para determinar si ya se ha hecho presente.

“Este hallazgo era esperado dado el comportamiento epidemiológico global del virus. Es probable que en los próximos días se identifiquen muestras adicionales positivas﻿ para este subclado a medida que se completan los análisis de secuenciación pendientes”, expuso el Ministerio de Salud de Chile en un comunicado.

El subclado K se había detectado ya esta semana por primera vez en Perú y Colombia, luego de que el viernes de la semana pasada apareciera en México. La diferencia en los países de Sudamérica, con respecto a los del hemisferio norte, es que el clima cálido en esta época es un escollo beneficioso para que la nueva gripe se esparza rápidamente.

Fuentes del Instituto Malbrán informaron, como adelantó Clarín, que “actualmente se encuentran en proceso de secuenciación muestras de H3N2 recibidas en el mes de diciembre en el Laboratorio Nacional de Referencia (LNR)”. Lo que buscan determinar es si corresponden al subclado K, que es el que esquiva en parte la inmunidad adquirida.

La última información oficial obtenida es que “la variante K no se ha detectado por el momento en el país”, aunque esto podría cambiar de un momento a otro a partir de los viajeros que van y vienen a países en los que existe circulación del virus y las chances de contagio son más altas.

Recomendaciones a la población

Desde el Ministerio de Salud de la Nación, en Argentina, por ahora no han informado a la población sobre el eventual nuevo escenario epidemiológico. En Chile, en tanto, ante la confirmación del primer caso en ese territorio, pidieron a la gente que complete los esquemas de vacunación.

Puntualmente convocan a adultos de 65 años y más, embarazadas, personas con enfermedades crónicas, niños entre 6 meses y 5 años y trabajadores de la salud. "La vacunación sigue siendo la mejor herramienta para prevenir enfermedad grave, hospitalización y muerte por influenza", afirma el comunicado oficial.

Además, recomiendan mantener medidas preventivas básicas: lavado frecuente de manos, quedarse en casa si presenta síntomas respiratorios y consultar oportunamente al servicio de salud ante síntomas de gravedad.