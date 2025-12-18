La CGT marchó contra de la reforma laboral y amenazó con un paro nacional si se aprueba el proyecto

La Confederación General del Trabajo (CGT) volvió a subir el tono contra la Reforma Laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei y lanzó una advertencia directa: si el Congreso avanza con el proyecto, la central obrera activará un plan de lucha que podría terminar en un paro nacional.

El cosecretario general de la CGT Octavio Argüello cuestionó la política laboral del Gobierno: "Es mentira que se da trabajo quitando más derechos, es mentira que se puede dar más trabajo dándole más horas a los trabajos, quitando más derechos y pagándoles menos, es mentira que se puede dar dignidad y trabajo cuando se quiere sacar algo que nos corresponde, que son las indemnizaciones. No nos dejemos engañar más".

"Tenemos que ganar la calle profundamente por los derechos y la dignidad de nuestras familias. Vamos a luchar en todos los ámbitos que sea necesario. Les decimos a los senadores 'ojo con lo que hacen, porque el pueblo y la Patria se lo van a demandar'. Pueden venir por todo lo que quieran, pero nunca podrán venir por nuestra dignidad", aseveró en el acto central en Plaza de Mayo.

Las declaraciones se dieron durante la movilización que la CGT encabezó este miércoles en Plaza de Mayo, donde el dirigente apuntó directamente contra los senadores que deben tratar la iniciativa. “Ojo con lo que hacen, porque el pueblo y la patria se los vamos a demandar”, lanzó ante los manifestantes.

En tal sentido, enfatizó: "Basta de creer que hacen estas leyes por los trabajadores y las pymes. Esto es una gran mentira, es para sus amigotes y el poder económico. Por eso, hoy más que nunca iniciamos este plan de lucha que estoy convencido que si no nos escuchan, vamos a terminar en un paro nacional".

Argüello sostuvo que, si no hay respuestas al reclamo sindical, la central avanzará con un plan de lucha progresivo que podría culminar en un paro nacional.