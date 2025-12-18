Román Gómez e Ignacio Vázquez palpitaron el Trofeo de Campeones

Estudiantes de La Plata y Platense definirán este sábado desde las 18 en el estadio de San Nicolás el Trofeo de Campeones y por eso este jueves, Román Gómez, por el Pincha, e Ignacio Vázquez, por el Calamar, participaron de la conferencia de prensa oficial de la Liga Profesional de Fútbol.

Sobre el estado del plantel de Estudiantes, que se coronó campeón del Torneo Clausura el pasado sábado, Román Gómez señaló: “Estamos bien físicamente, fue duro el partido con Racing pero tuvimos tiempo para recuperarnos. Estamos muy contentos con lo obtenido pero sabíamos que después de los festejos teníamos que focalizarnos en esta nueva final”.

Por su parte, Ignacio Vázquez admitió: “Tuvimos una linda pretemporada con Walter (Zunino), por haber quedado fuera de los playoffs. Es muy lindo tenerlo a él en el club, es una persona muy identificada con Platense”. Y agregó, sobre el trofeo en disputa: “Para nosotros no es un partido más: si llegamos a ganar el segundo título del club en sus 120 años de vida sería un montón para este grupo de jugadores”. En ese mismo sentido, Gómez contó: “Estamos muy metidos en esta final, sabemos de la importancia que tienen los títulos y buscaremos sumar otro”.

Estudiantes, local a efectos organizativos, es el flamante campeón de la Liga Profesional en el Torneo Clausura, luego de superar 5-4 a Racing en los penales, luego de empatar 1-1 en los 120 minutos disputados. Por su parte, Platense, el primer campeón del 2025, se quedó con el Torneo Betano Apertura luego de ganarle 1-0 a Huracán, ambos encuentros disputados en el Estadio Único Madre de Ciudades.